Nelle ultime settimane, Massimiliano Allegri ha ricevuto dalla proprietà della Juventus l'investitura ad essere l'unico responsabile dell'area sportiva bianconera. Per questo motivo, il tecnico livornese sta già pensando ad alcune mosse per il futuro. Massimiliano Allegri, in modo particolare, vorrebbe arrivare al rinnovo di Adrien Rabiot. L'allenatore stima particolarmente il francese e sotto la sua guida il ragazzo ex PSG è cresciuto in maniera esponenziale. Il numero 25 juventino, però, va in scadenza di contratto a giungo e convincere sua mamma a rinnovare sarà molto complicato anche perché potrebbe fare delle richieste economiche molto elevate.

In ogni caso, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri farà un tentativo per convincere Adrien Rabiot a prolungare il suo contratto con la Juventus.

Allegri pensa al centrocampo

Massimiliano Allegri, nelle prossime settimane, farà dei tentativi per provare a convincere Adrien Rabiot a restare a Torino anche nelle prossime stagioni. Anche perché se fosse per il tecnico livornese il francese vestirebbe per molti altri anni la maglia della Juventus. Massimiliano Allegri, inoltre, avrebbe messo nel mirino Alexis Mac Allister. Il centrocampista argentino gioca in Inghilterra e portarlo in bianconero non sarà facile. Ma in caso di cessione di Weston McKennie se ne potrebbe riparlare.

L'americano piace all'allenatore della Juventus ma sarebbe disposto a lasciarlo partire davanti ad un'ottima offerta. Dunque, non resta che attendere di capire se arriveranno offerte soddisfacenti per McKennie. Mentre per quanto riguarda l'estate sembra difficile che la Juventus possa riscattare Leandro Paredes. In ogni caso l'argentino dovrà sperare di fare una seconda parte di stagione al top se vorrà convincere i bianconeri a tenerlo.

Si lavora alla Continassa

Massimiliano Allegri, in questi giorni, non sta pensando solo al mercato ma è concentrato anche sulle questioni di campo. Infatti, il 4 gennaio la Juventus sarà di scena a Cremona e vorrà riprendere il suo cammino con una vittoria per dare seguito ai risultati ottenuti prima della pausa. In queste settimane, i bianconeri hanno fatto un richiamo di preparazione e la buona notizia per il tecnico livornese arriva da Federico Chiesa.

Il numero 7 juventino si è ripreso dal piccolo fastidio muscolare accusato qualche settimana fa e adesso è pronto per riprendersi una maglia da titolare. Inoltre, da domani 29 dicembre la Juventus ritroverà Adrien Rabiot. Il francese tornerà ad allenarsi alla Continassa per essere al meglio per la gara contro la Cremonese. Mentre per rivedere a Torino gli argentini Di Maria e Paredes bisognerà attendere il 2 gennaio.