Uno dei giocatori che potrebbe lasciare con ogni probabilità l'Inter è Roberto Gagliardini. Il centrocampista è in fondo alle gerarchie di Simone Inzaghi e ha il contratto in scadenza a giugno, con le trattative per il rinnovo che non sono ancora partite. Ma il giocatore potrebbe lasciare Milano con qualche mese di anticipo, già a gennaio, visto che sarebbe finito nel mirino del Torino. I granata cercano innesti da regalare al proprio allenatore, Ivan Juric, per alzare il livello della rosa e cercare di contendersi un piazzamento europeo con le altre pretendenti, anche se non sarà semplice.

Anche il Milan potrebbe fare qualcosa per rinforzare il centrocampo già a gennaio. I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Teun Koopmeiners, che all'Atalanta ha fatto molto bene in questo anno e mezzo. L'olandese sarebbe in grado di giocare sia nei due davanti alla difesa, sia sulla trequarti nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Torino su Gagliardini

Il Torino avrebbe messo gli occhi su Roberto Gagliardini in vista della prossima sessione invernale di Calciomercato a gennaio. Il centrocampista è sempre più ai margini dell'Inter e lo dimostra il fatto che non sia stata avviata la trattativa per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno.

Già in passato il giocatore era stato accostato ai granata, ma non si è mai arrivati ad un accordo tra le due società che, invece, questa volta potrebbe essere trovato.

La valutazione è bassa, intorno ai 5 milioni di euro anche per la sua situazione contrattuale, ma non è da escludere che la società nerazzurra lo possa usare come contropartita tecnica per arrivare a qualche calciatore all'interno della rosa granata. Uno di questi è Wilfried Singo, esterno destro ivoriano che è stato sondato già in passato dall'Inter [VIDEO]come possibile sostituto di Denzel Dumfries.

Difficile, invece, uno scambio con Sasa Lukic, su cui c'è già il forte interesse della Roma.

Milan su Koopmeiners

Il Milan è alla ricerca di un innesto di qualità in mezzo al campo, soprattutto alla luce di un rendimento al di sotto delle aspettative di Charles De Ketelaere. Per questo motivo i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Teun Koopmeiners, talento olandese in grado di giocare in diversi ruoli in mezzo al campo nello scacchiere tattico di Stefano Pioli.

L'Atalanta, comunque, non lo lascerà partire tanto facilmente e lo valuta almeno 25-30 milioni di euro. Cifra importante, con il Milan che vorrebbe inserire nell'affare i cartellini di Rade Krunic e Tommaso Pobega, in modo da annullare l'esborso economico con uno scambio alla pari. Da capire se la Dea valuterà congrue le contropartite e o se preferirà rispedire al mittente la proposta puntando ad incassare solo cash.