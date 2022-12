Nei prossimi giorni, la Juventus conoscerà i nomi dei membri che formeranno il nuovo Cda. Infatti, la lista dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione verrà rivelata dopo Natale, anche se i nuovi consiglieri si insedieranno ufficialmente a partire dal 18 gennaio. Nelle ultime ore, inoltre, il nuovo dg bianconero Maurizio Scanavino si è presentato alla squadra per rasserenare i giocatori in merito alle questioni societarie. Nei prossimi mesi, il compito del governo tecnico che si occuperà della Juventus sarà quello di scegliere anche i nuovi dirigenti.

Maurizio Scanavino, però, sembra destinato a rimanere in società anche in estate. Del futuro della dirigenza della Juventus ha parlato Massimo Brambati a TMW Radio: "Non ho sentito più nessuno e non ho notizie. Io so dell'incontro che c'è stato tra Elkann e Marotta, ma nulla di più". Dunque, l'ex calciatore ha svelato di questo incontro che ci sarebbe stato tra l'attuale ad dell'Inter e il proprietario della Juventus anche se non sa di cosa abbiano parlato le parti.

Marotta accostato alla Juventus

In queste settimane, il nome di Beppe Marotta è accostato con forza alla Juventus. Infatti, sarebbe lui l'uomo scelto dai bianconeri per formare la nuova dirigenza. Proprio del futuro di Beppe Marotta, ne ha parlato anche Massimo Brambati rivelando di un incontro tra Marotta e John Elkann: "Non è detto che abbiano parlato per forza di un ritorno alla Juventus".

Inoltre, l'ex calciatore ha sottolineato che Beppe Marotta è un dirigente di grande livello: "Per me è un dirigente di altissimo profilo, che sa muoversi". Adesso non resta che attendere i prossimi mesi per capire chi saranno gli uomini che formeranno la nuova dirigenza della Juventus.

Squadra in vacanza

Nei prossimi mesi, la Juventus si appresterá a vivere una fase di transizione a livello dirigenziale.

Il governo tecnico messo da John Elkann a capo del club dovrà comporre la nuova dirigenza e avrà il compito di difendere la società dalle vicissitudini extra calcistiche. Nel frattempo, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi dovranno pensare solo al campo. Infatti, dal 4 gennaio riprenderà il campionato e la squadra dovrà continuare la sua ascesa verso le posizioni alte della classifica.

La squadra, in queste settimane, ha lavorato per fare un richiamo di preparazione e ha svolto anche due amichevoli per mettere minuti nelle gambe. Adesso, però, la Juventus godrà di tre giorni di vacanza. Oggi 23 dicembre, i bianconeri hanno svolto l'ultimo allenamento settimanale e la ripresa è fissata per il 27 dicembre giorno in cui alla Continassa torneranno anche i brasiliani Danilo e Alex Sandro. Mentre Gleison Bremer ha deciso di accorciarsi le vacanze ed è già tornato al JTC nella giornata di giovedì 22 dicembre.