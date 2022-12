Secondo alcune indiscrezioni dalla Spagna il Real Madrid nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe fare un'offerta alla Juventus per acquistare Manuel Locatelli, il centrocampista della nazionale italiana sarebbe considerato un'alternativa per i madrileni qualora non dovessero arrivare né Jude Bellingham del Borussia Dortmund né Enzo Fernandez del Benfica. Considerando le difficoltà per arrivare all'inglese e all'argentino infatit Carlo Ancelotti, potrebbe gradire anche il giocatore bianconero, che peraltro costa di meno rispetto ai primi due.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato con un'eventuale offerta da circa 50 milioni di euro la Juventus potrebbe valutare una sua partenza. Fra l'altro la società bianconera ha l'obbligo di riscatto del cartellino del giocatore proprio a giugno dal Sassuolo.

Possibile cessione di Locatelli a giugno: piacerebbe al Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare la possibilità di cedere Locatelli a giugno, se il Real Madrid dovesse effettivamente fare un'offerta da 50 milioni di euro per il centrocampista. Sarebbe una somma importante, anche in considerazione del fatto che il giocatore sarà riscattato proprio a giugno dal Sassuolo per un totale (fra prestito e acquisto) di circa 38 milioni di euro.

La recente crescita di giocatori come Fagioli e Miretti potrebbe rendere meno indolore un'eventuale partenza di Locatelli. Peraltro in caso di tale introito cash da un'eventuale cessione di Locatelli, la società bianconera potrebbe anche valutare - in estate - di riscattare il cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain per circa 23 milioni di euro.

Il centrocampista Locatelli sta giocando da mediano davanti alla difesa nel 3-5-2

In questa stagione Manuel Locatelli è stato condizionato da diversi infortuni muscolari ritornando disponibile nelle ultime partite disputate dai bianconeri prima della pausa mondiale.

Mister Massimiliano Allegri nelle amichevoli disputate nella preparazione della seconda parte di stagione sta schierando Locatelli davanti alla difesa nel 3-5-2, supportato da Fagioli e da McKennie come mezzali d'inserimento. Il suo contributo sarà molto importante da qui a giugno e il suo rendimento sarà determinante per capire se effettivamente qualche club effettuerà o meno un'offerta per lui.