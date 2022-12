L'Inter lavora per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ed avrebbe messo nel mirino vari profili. I dirigenti cercherebbero un esterno destro qualora dovesse partire Denzel Dumfries ed il nome delle ultime ore sarebbe quello di Tajon Buchanan del Brugge. Discorsi aperti anche per l'erede di Samir Handanovic che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023: piacerebbero Neto del Bournemouth, Sommer del Moenchengladbach e Cragno del Monza.

A fine stagione, invece, la Juventus potrebbe fare un tentativo per Marcelo Brozovic viste le prestazioni poco brillanti evidenziate da Leandro Paredes.

Individuato l'erede di Dumfries

Denzel Dumfries è il giocatore dell'Inter che avrebbe più mercato. L'olandese piacerebbe a Chelsea e Manchester United. I due club che militano in Premier League sarebbero disposti a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per convincere l'Inter che metterebbe a segno una netta plusvalenza. L'erede dell'ex Psv Eindhoven potrebbe essere Tajon Buchanan del Brugge. Il terzino destro si è messo in evidenza con la maglia del Canada durante i Mondiali in Qatar ed avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Riflessioni per il secondo portiere del futuro

La dirigenza presieduta dagli Zhang avrebbe intenzione di ingaggiare un vice Onana in vista del possibile addio di Samir Handanovic che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2023.

I nomi sondati sarebbero delle opportunità a basso costo e corrispondono ai nomi di Sommer, Cragno e Neto. Il primo ha il contratto in scadenza con il Moenchengladbach ma interesserebbe al Bayern Monaco dopo l'infortunio di Manuel Neuer. L'ex Cagliari è chiuso al Monza da Di Gregorio ma avrebbe un prezzo di circa 5 milioni di euro.

Più semplice arrivare a Neto che ha già giocato in Italia con la maglia della Fiorentina e della Juventus. Il brasiliano potrebbe liberarsi facilmente dal Bournemouth.

Massimiliano Allegri su Brozovic

La Juventus avrebbe intenzione di ingaggiare un centrocampista esperto. Il profilo che corrisponderebbe alle richieste di Massimiliano Allegri sarebbe quello di Marcelo Brozovic.

Il croato ha da poco rinnovato il contratto fino al 2026 con l'Inter e difficilmente accetterà di giocare per una rivale diretta. Per i nerazzurri, l'ex Dinamo Zagabria avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro e, se dovesse arrivare un'offerta allettante, potrebbe sedersi a tavolino. I dirigenti meneghini, però,preferirebbero cederlo all'estero e non in Italia per non rinforzare squadre in corsa per il titolo finale. Brozovic piacerebbe anche al Tottenham di Antonio Conte.