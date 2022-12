Fra i giocatori in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione spicca il nome di Juan Cuadrado, che è stato uno degli elementi più impiegati da Allegri nella prima parte di stagione, anche a causa dell'infortunio muscolare subito da Mattia De Sciglio. Fra l'altro, su alcuni media sportivi, si parla anche di un possibile scambio di mercato che porterebbe il terzino italiano alla Roma, con Karsdorp che approderebbe invece a Torino come vice Cuadrado.

La stampa spagnola intanto, in questi giorni, ipotizza anche una possibile cessione del colombiano Cuadrado già a gennaio: il Barcellona vorrebbe il giocatore, il quale sarebbe particolarmente gradito dal tecnico Xavi che ne apprezza la sua capacità di fare tutta la fascia e lo riterrebbe ideale per il 4-3-3 del Barcellona nel ruolo di terzino destro.

Peraltro la squadra catalana sta attualmente adattando Koundé, mentre Bellerin potrebbe lasciare la società spagnola a gennaio.

Cuadrado potrebbe trasferirsi al Barcellona a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe lasciar partire Juan Cuadrado a gennaio. Il colombiano è molto importante per Allegri, ma in caso di offerta del Barcellona il giocatore potrebbe valutare il trasferimento, soprattutto se gli spagnoli dovessero offrirgli un contratto di almeno una stagione e mezza. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società bianconera, la quale in caso di cessione a gennaio potrebbe peraltro avere la possibilità di monetizzare qualcosa da tale operazione.

Comunque sia, sembra difficile che la Juventus lo lasci partire, anche in previsione di una seconda parte di stagione in cui la società bianconera dovrà giocare tre competizioni importanti come il campionato italiano, la Coppa Italia e l'Europa League.

A proposito di giocatori in scadenza di contratto a fine giugno, ci sono anche delle ipotesi di una possibile partenza anticipata di Adrien Rabiot se dovesse arrivare a gennaio un'offerta da 15 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare la cessione di McKennie a gennaio, se dovesse arrivare un'offerta congrua al suo valore.

A giugno invece dovrebbero lasciare la società bianconera anche Angel Di Maria e Alex Sandro. Il laterale sinistro brasiliano potrebbe essere sostituito da Alejandro Grimaldo, spagnolo in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.