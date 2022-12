La Juventus valuta delle cessioni a gennaio, fra esse potrebbe esserci anche quella di Adrien Rabiot. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società bianconera: ci sarebbe distanza fra offerta della Juventus e richieste del giocatore, il quale a questo punto potrebbe considerare un'esperienza professionale nel campionato inglese. In particolare, secondo il Corriere dello Sport, la società bianconera potrebbe lasciar partire Adrien Rabiot già a gennaio se dovesse arrivare un'offerta da circa 15 milioni di euro.

Pare difficile comunque che Allegri dia il benestare alla sua cessione, anche perché è un giocatore molto importante per il gioco della squadra bianconera, che da gennaio sarà impegnata su tre fronti. La speranza del tecnico è che quindi il giocatore rimanga a Torino almeno fino a giugno.

Ipotesi cessione di Rabiot a gennaio

La Juventus potrebbe vendere Rabiot a gennaio. Una decisione che arriverebbe per cercare di incassare qualcosa dalla cessione del suo cartellino, considerando che il francese è in scadenza di contratto a giugno e quindi potrebbe lasciare Torino a parametro zero

Il centrocampista è stato uno dei migliori della Juventus come rendimento nella prima parte di stagione, confermandosi anche al mondiale con la nazionale francese, sconfitta solo in finale dall'Argentina.

Ci sarebbero diverse società inglesi sul transalpino, che potrebbero offrirgli un contratto importante per diverse stagioni, ad esempio recentemente è stato accostato a Liverpool, Arsenal e Newcastle. Peraltro il giocatore in una recente intervista aveva dichiarato che il campionato inglese sarebbe ideale per le sue caratteristiche tecniche.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori fra gennaio e giugno. Nella sessione invernale potrebbe essere valutata la cessione di Weston McKennie (nel caso in cui arrivassero offerte congrue), mentre in estate potrebbero lasciare Torino i vari Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria, tutti in scadenza di contratto a giugno, come appunto anche Rabiot.

Per quanto riguarda invece gli innesti per l' estate si valutano anche giocatori a parametro zero, per il centrocampo piacerebbe Youri Tielemans del Leicester, mentre per il ruolo di terzino sinistro potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo dal Benfica.