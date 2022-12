L'Inter avrebbe cominciato a muoversi in vista delle prossime sessioni di calciomercato per rinforzare nel miglior modo possibile la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei reparti che subirà delle modifiche è quello difensivo, visto che in scadenza di contratto ci sono quattro giocatori, Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Matteo Darmian e Danilo D'Ambrosio, oltre alla scadenza del prestito di Francesco Acerbi. Il nome recentemente finito nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Kalidou Koulibaly, centrale senegalese del Chelsea che ha già militato nel campionato italiano con la maglia del Napoli.

Il Milan è intanto alla ricerca di un grande rinforzo in fase offensiva in vista della prossima stagione, soprattutto se Rafael Leao non dovesse rinnovare il proprio contratto. I rossoneri stanno sondando diverse piste e tra queste ci sarebbe anche la suggestione Nicolò Zaniolo che, se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024, sarà ceduto dalla Roma la prossima estate.

Inter su Koulibaly

In queste ore in casa Inter il tema che sta tenendo maggiormente banco è quello legato al rinnovo di Milan Skriniar. I nerazzurri sono pronti a uno sforzo importante per il centrale slovacco, sfondando il muro dei 6 milioni di euro a stagione più bonus, ma l'accettazione da parte del giocatore slovacco tarda ad arrivare.

Alla finestra aspetta il Psg, sempre attento alle voci di mercato che coinvolgono il centrale ex Sampdoria. La società francese potrebbe accaparrarsi lo slovacco a parametro zero a partire dalla prossima estate, offrendo un ingaggio importante al calciatore.

L’Inter, nel frattempo, non vuole farsi trovare impreparata e sta già sondando altri nomi per sostituirlo.

Tra i profili individuati da Beppe Marotta ci sarebbe anche quello di Kalidou Koulibaly, che al Chelsea non sembra essersi ambientato e potrebbe andare via dopo un solo anno dal suo arrivo dal Napoli.

Inter e Chelsea hanno da tempo buoni rapporti. In estate da Londra è arrivato Lukaku in prestito e le due società sono da tempo in contatto anche per la possibile cessione di Dumfries.

Proprio il cartellino dell'olandese potrebbe essere la chiave per chiedere ai Blues il cartellino di Koulibaly: i due infatti hanno un valore di mercato molto simile, intorno ai 40 milioni di euro. Un nodo importante che però potrebbe bloccare la trattativa sul nascere è l' ingaggio che attualmente il centrale senegalese percepisce. In Inghilterra Koulibaly infatti guadagna circa 10 milioni netti a stagione, una cifra attualmente insostenibile per l'Inter.

Milan su Zaniolo

Il Milan è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Gran parte degli addetti ai lavori hanno sottolineato che quello di gennaio sarà un mercato di possibilità vantaggiose, senza investimenti importanti da parte della società bianconera.

Gran parte degli acquisti potrebbero riguardare il Calciomercato estivo, si parla molto di Sergej Milinkovic-Savic, ma nelle ultime ore arrivano conferme anche su una possibile offerta della società rossonera per Nicolò Zaniolo, il quale potrebbe lasciare la Roma se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2024.

I giallorossi stanno cercando di evitare di perdere il fantasista a parametro zero e proprio per questo potrebbero decidere di metterlo sul mercato a luglio 2023. I rossoneri avrebbero già fatto un sondaggio per il giocatore, cercato anche l'estate scorsa. Rispetto a qualche mese fa la valutazione è decisamente più bassa, tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il Milan potrebbe ad esempio offrire Alexis Saelemaekers con l'aggiunta di 20 milioni di euro.