La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione importante in cui cercherà con tutte le proprie forze di arrivare a giocarsi la vittoria nelle competizioni in cui è impegnata: in campionato la distanza dal Milan secondo è di 2 punti e dal Napoli primo di 10 ma ci sono ancora 21 match da giocare e la possibilità di recuperare è concreta. La squadra di Massimiliano Allegri cercherà di vincere anche Coppa Italia ed Europa League anche perché da gennaio avrà disponibili gran parte degli infortunati e dei giocatori assenti nella prima parte, compresi i campioni del mondo Leandro Paredes e Angel Di Maria.

Il primo è attualmente in prestito dal Paris Saint Germain con diritto di riscatto a fine stagione fissato a circa 23 milioni di euro, il secondo invece ha un contratto fino a giugno ma attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento.

A confermarlo è il giornale La Stampa che parla di ritorno del giocatore nel campionato argentino per chiudere la sua carriera professionale da giocatore. Nella seconda parte di stagione Angel Di Maria cercherà di dare il proprio contributo alla Juventus e di lasciarsi alle spalle i tanti infortuni della prima parte. Il Fideo, durante il Mondiale in Qatar, ha mostrato ancora una volta la propria classe, soprattutto in finale. E' stato suo infatti il gol del 2 a 0 per l'Argentina, anche se poi la Francia ha pareggiato e si è arrivati ai rigori.

Di Maria a giugno dovrebbe ritornare nel campionato argentino

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato difficilmente Angel Di Maria rimarrà un'altra stagione alla Juventus. La volontà del giocatore sarebbe quella infatti di ritornare nel campionato argentino per chiudere la sua carriera professionale. D'altronde il Fideo aveva già dichiarato in diverse interviste questa volontà, la speranza della Juventus è che il suo rientro in Argentina si potesse posticipare ma difficilmente sarà così.

Nella prima parte di stagione Angel Di Maria ha segnato solo un gol, al Sassuolo nel primo match di campionato giocato con la Juventus, dopo sono arrivati 4 assist e poco altro. Da un calciatore della sua classe ed esperienza ci si aspetta di più. Allegri in primis si aspetta di più.

Il mercato della Juventus

Qualora a fine stagione dovesse effettivamente partire, la Juventus avrà il problema di sostituire Di Maria.

Al riguardo si parla molto di Nicolò Zaniolo della Roma ma piace anche Asensio del Real Madrid, che è in scadenza di contratto a giugno. Per quanto concerne invece il ruolo di terzino sinistro, potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.