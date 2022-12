La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. La situazione giudiziaria che sta riguardando la società bianconera potrebbe condizionare le trattative di mercato, con Allegri e Cherubini che cercheranno di valutare l'acquisto di un'alternativa a Cuadrado ed eventualmente potrebbero anche lasciar partire dei giocatori. Si parla di Weston McKennie, negli ultimi giorni diversi giornali sportivi hanno confermato anche la possibilità di un ritorno a Torino già a gennaio di Luca Pellegrini, considerando il fatto che il tecnico dell'Eintracht Francoforte Glasner non lo considererebbe un titolare.

Il giocatore piace alla Lazio, ma secondo le ultime notizie di mercato la società tedesca difficilmente lo lascerà partire già a gennaio, anche perché dovrebbe trovare un sostituto. Più probabile che la trattativa di mercato si concretizzi nel Calciomercato estivo, con il giocatore che vorrebbe ritornare nel campionato italiano e che sarebbe pronto a lavorare con Maurizio Sarri, consapevole della bravura del tecnico nel migliorare il rendimento dei giocatori. Pellegrini potrebbe rappresentare la contropartita tecnica per l'acquisto a giugno di Sergej Milinkovic-Savic, che piace come rinforzo per il centrocampo alla Juventus soprattutto se dovesse partire a parametro zero a fine stagione Adrien Rabiot.

Il giocatore Pellegrini potrebbe trasferirsi alla Lazio a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Luca Pellegrini ritornerà alla Juventus a giugno per poi trasferirsi alla Lazio. La volontà del giocatore sarebbe quella di giocare nella società romana, anche perché vorrebbe rimanere nel campionato italiano dopo la prima parte di stagione non ideale nell'Eintracht Francoforte.

Il giocatore non sarebbe considerato un titolare dal tecnico Glasner, ma difficilmente lascerà la società tedesca già a gennaio. Pellegrini potrebbe rappresentare la contropartita tecnica per l'acquisto di Milinkovic-Savic. Come è noto il centrocampista non ha ancora prolungato il contratto con la Lazio, in scadenza a giugno 2024.

Se non dovesse arrivare un'intesa contrattuale l'addio a giugno sembrerebbe una possibilità concreta, anche perché c'è il rischio che poi il giocatore possa andare a parametro zero a giugno 2024. La Juventus potrebbe presentare un'offerta di circa 35 milioni di euro più il cartellino di Luca Pellegrini per arrivare al giocatore.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus a gennaio potrebbe acquistare un terzino destro come alternativa a Cuadrado, anche se nel match amichevole contro l'Arsenal Barbieri ha dimostrato di essere un giocatore molto interessante. Per quanto riguarda la fascia sinistra difensiva, a fine stagione con la possibile partenza di Alex Sandro potrebbe arrivare a parametro zero Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.