La lunga sosta della Serie A sta per volgere al termine. Mercoledì 4 gennaio 2023, andrà infatti in scena la 16^ giornata del massimo campionato di calcio italiano, con la quale riprenderà il cammino interrotto lo scorso 13 novembre, ossia subito prima dell'avvio del Mondiale che si è svolto in Qatar.

Il match più atteso del turno sarà la sfida di alta classifica Inter-Napoli.

La classifica attuale della Serie A

In testa alla classifica c'è il Napoli di Luciano Spalletti che guida il torneo con 41 punti conquistati, che gli consentono attualmente di avere un vantaggio di 8 lunghezze sul Milan di Stefano Pioli, al momento primo inseguitore della capolista.

Subito dietro c'è la Juve di Allegri, reduce da un ottimo finale, con 31 punti, che ha una sola lunghezza di vantaggio sulla Lazio, ottima protagonista della porzione di torneo disputata nel 2022.

Le gare in programma

La prima giornata del 2023 si giocherà tutta il 4 gennaio. Subito alle ore 12:30 il programma prevede proprio il Milan ospite sul campo della Salernitana, e in contemporanea la gara che si giocherà al Mapei Stadium tra il Sassuolo e la Sampdoria.

Alle 14:30 altre due gare vedranno sfidarsi Spezia e Atalanta, mentre il Verona andrà a fare visita al Torino di Juric.

Alle 16:30 la Capitale sarà in fibrillazione in quanto scenderanno in campo sia la Roma di Mourinho che la Lazio di Sarri.

I giallorossi ospiteranno il Bologna, ancora scosso dal commovente addio all'ex tecnico Sinisa Mihajlovic, morto lo scorso 16 dicembre dopo la sua lunga battaglia con la leucemia. I biancocelesti invece saranno impegnati allo stadio "Via del Mare" di Lecce, dove dovranno vedersela con la formazione di casa allenata da Marco Baroni.

Due sfide si giocheranno poi alle ore 18:30. La Juventus cerca di proseguire la propria rincorsa verso la vetta andando a fare visita alla Cremonese, ancora a caccia della prima vittoria. Mentre la Fiorentina cerca punti in casa contro il Monza.

Il big match Inter-Napoli nel posticipo

La giornata avrà però la sua massima espressione proprio in uno dei due posticipi serali.

Lo stadio San Siro di Milano sarà il teatro della sfida che vedrà contrapporsi il Napoli capolista e l'Inter di Inzaghi, per un incontro che si prospetta molto combattuto e che mette in palio punti importanti per lo scudetto. La grande incognita ovviamente è il lungo stop, e con la ripresa delle gare si riuscirà a capire chi è riuscito a gestire meglio questa lunga e inedita pausa.

L'altra partita che chiuderà il mercoledì calcistico è Udinese-Empoli.