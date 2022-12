La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo fra calcio giocato e calciomercato. Ci sono da recuperare anche quei giocatori infortunati nella prima parte di stagione che non hanno dato il loro contributo. Parliamo soprattutto di Angel Di Maria e Leandro Paredes, che hanno giocato poco, e di Chiesa e Pogba. L'italiano si è rivisto ad inizio novembre, il francese non ha ancora giocato una partita ufficiale alla Juventus dal suo ritorno nella società bianconera. Si pensava che già da gennaio potesse essere pronto per giocare nel primo match contro la Cremonese previsto il 4 gennaio.

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri invece hanno confermato come il francese non abbia ancora iniziato a correre, una situazione da valutare anche perché il tecnico ha sottolineato come in questo momento non si possono fare programmi di rientro in prima squadra per il centrocampista francese. Parole che hanno evidentemente dato fastidio a diversi tifosi bianconeri, che su Twitter hanno sottolineato tutto il loro disappunto. Un utente ha invitato la società bianconera a valutare la rescissione contrattuale del francese, che ha colto l'invito delle Federazione calcistica francese nell'esser presente nella finale mondiale fra Argentina e Francia, match vinto dalla nazionale sudamericana. Un utente ha scritto che spera che la società bianconera sia tutelata nei confronti del centrocampista francese, considerato che non ha mai giocato dal suo ritorno a Torino.

Diversi tifosi della Juventus chiedono l'addio di Pogba

'A Pogba va rescisso il contratto. Che vada a giocare nel Qatar, tanto gli interessano solo i soldi'. Questo uno dei post su Twitter di un utente tifoso della Juventus dopo le dichiarazioni di Massimiliano Allegri sulle condizioni fisiche di Paul Pogba. Il tecnico ha dichiarato che il centrocampista francese deve ancora iniziare a correre, questo significa che attualmente non sono noti i tempi di recupero del giocatore.

Difficile pensare che possa ritornare disponibile per i primi match di gennaio, ovvero contro Cremonese, Udinese e Napoli. La società bianconera spera che per fine gennaio o inizi febbraio possa dare il suo contributo alla squadra bianconera. Un altro utente ha scritto: 'Spero che la Juventus sia tutelata nei suoi confronti'.

Allegri per inizio gennaio recupera Paredes, Di Maria e Chiesa

Una situazione non di facile gestione per la società bianconera, anche se Allegri a gennaio avrà disponibili giocatori molto importanti che sono mancati per gran parte della prima parte di stagione. Parliamo degli argentini Leandro Paredes e Angel Di Maria, campioni del Mondo con la nazionale sudamericana, e Federico Chiesa, che come dichiarato da Allegri ritornerà ad allenarsi dopo Natale dopo il problema muscolare avuto negli ultimi giorni.