La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Potrebbe arrivare un rinforzo come terzino destro, un giocatore che possa dare l'alternativa a Juan Cuadrado, uno dei più impiegati da Allegri nella prima parte di stagione. Fra i nomi che piacciono alla società bianconera ci sarebbero Ivan Fresneda e Rick Karsdorp. Per quanto riguarda gli investimenti importanti bisognerà aspettare giugno, almeno secondo gran parte dei giornali sportivi. Uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Sergej Milinkovic-Savic, il centrocampista sarebbe considerato il sostituto di Adrien Rabiot anche se con caratteristiche diverse.

Difficile la conferma del francese perché in scadenza di contratto a giugno, il centrocampista vorrebbe almeno 10 milioni di euro a stagione. Un ingaggio che la società bianconera non vorrebbe garantirgli, per questo la sua partenza è una possibilità concreta. Piace il centrocampista della Lazio ma secondo le ultime notizie di mercato del Corriere dello Sport la Juventus potrebbe aspettare anche il 2024 per l'ingaggio di Milinkovic-Savic. Molto dipenderà dalle richieste di mercato della Lazio, a giugno il giocatore sarà ad un anno dalla scadenza contrattuale con la società laziale. Se Lotito continuerà a valutarlo una somma vicina ai 60 milioni di euro difficilmente arriverà a Torino. Sul giocatore ci sarebbe anche l'Arsenal, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo.

Possibile l'ingaggio di Sergej Milinkovic-Savic a giugno 2024 da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato del Corriere dello Sport la Juventus potrebbe aspettare anche giugno 2024 per l'ingaggio di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista è in scadenza di contratto fra un anno e mezzo con la Lazio e la società bianconera e aspetterebbe di acquistarlo a parametro zero.

Molto dipenderà dalle richieste di mercato della società laziale, se dovesse continuare a valutarlo circa 60 milioni di euro difficile un suo acquisto nel Calciomercato estivo. Si parla di un interesse concreto anche dell'Arsenal sul giocatore. Milinkovic-Savic dovrebbe rimanere alla Lazio fino a giugno e valutare successivamente il suo futuro professionale.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe rinforzare la difesa acquistando un terzino destro. Fra i giocatori seguiti ci sarebbero Fresneda e Karsdorp per il dopo Cuadrado. Per quanto riguarda invece il terzino sinistro per il dopo Alex Sandro potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società portoghese.