In questi giorni, la Juventus cercherà di capire quando potrà avere nuovamente a disposizione Paul Pogba. Il francese sta proseguendo il suo lavoro di recupero ma è possibile che non torni in campo per i primi di gennaio. Ma per sapere con esattezza quando Paul Pogba sarà a disposizione di Massimiliano Allegri bisognerà attendere la prova del campo. Infatti, come ha rivelato Tuttosport, solo dopo che il francese farà le prima corse sui terreni di gioco del JTC si potrà sapere come procederà il suo recupero e come risponderà il ginocchio. Anche Federico Chiesa non è al meglio dopo che ha accusato un fastidio muscolare.

Adesso il numero 7 juventino avrà bisogno di qualche giorno di riposo per poi tornare in campo e proseguire la preparazione.

La Juventus ritrova McKennie e Kostic

Mentre alcuni giocatori sono alle prese con i loro acciacchi fisici, il resto del gruppo prosegue il ritiro alla Continassa. All'appello mancano ancora alcuni calciatori che sono stati impegnati al mondiale. Ma Massimiliano Allegri ha ritrovato i primi reduci dal Qatar. In particolare al JTC si è rivisto Dusan Vlahovic che però è alle prese con un programma personalizzato che gli servirà per ritrovare la forma migliore dopo la pubalgia. Ma la Juventus, in queste ore, ha ritrovato anche Weston McKennie e Filip Kostic. Entrambi si sono riuniti al gruppo e adesso resta da capire se saranno a disposizione per l'amichevole contro l'Arsenal del 17 dicembre.

In ogni caso per questo match saranno aggregati anche tanti giovani visto le defezioni di Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Paul Pogba.

Bonucci sarà rivalutato

Massimiliano Allegri, nelle ultime ore, ha ricevuto una brutta notizia dall'infermeria visto che si è infortunato anche Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus ha riportato un'infiammazione al tendine della coscia e tra dieci giorni sarà rivalutato.

Dunque, non è possibile ancora dare previsioni sui suoi tempi di recupero. Solo dopo gli ulteriori accertamenti si potrà sapere qualcosa in più. In ogni caso prima di Natale torneranno i difensori brasiliani perciò la Juventus potrà contare su di loro. L'obiettivo dei bianconeri è quello di avere al top i giocatori per il 4 di gennaio quando sarà in programma la partita contro la Cremonese.

Da lì in avanti la Juventus sarà impegnata ogni tre giorni tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Per questo motivo, i bianconeri dovranno avere a disposizione tutta la rosa al completo per poter fare le giuste rotazioni. Massimiliano Allegri dovrà essere abile a sfruttare il turnover visti i tanti impegni che attendono la Juventus.