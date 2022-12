In questi giorni la Juventus ha ripreso a lavorare alla Continassa dopo le due settimane di vacanza concesse da Massimiliano Allegri. I bianconeri si stanno concentrando su un lavoro diviso tra campo e palestra anche per fare un richiamo di preparazione.

Tra i giocatori presenti alla Continassa ci sono anche Juan Cuadrado e Paul Pogba. Il primo, però, in questi giorni, non ha lavorato con i compagni e si sta allenando in palestra per un fastidio al ginocchio. Secondo quanto afferma Tuttosport, il problema riportato dal colombiano non sarebbe preoccupante.

Mentre per quanto riguarda Paul Pogba è scattato il conto alla rovescia per rivederlo in campo. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo del francese sarebbe quello di essere titolare nel match del 13 gennaio contro il Napoli.

Pogba vicino al rientro

La Juventus, in questi giorni, sta lavorando in vista della ripresa del campionato. I bianconeri lavorano senza i giocatori ancora impegnati al mondiale. Mentre quelli che hanno già lasciato il Qatar stanno godendosi di un breve periodo di vacanza. I vari Dusan Vlahovic, Filip Kostic, Arek Milik, Wojciech Szczesny e Weston McKennie dovrebbero tornare alla base intorno al 13 dicembre.

Mentre per rivedere a Torino Danilo, Alex Sandro, Gleison Bremer, Angel Di Maria, Leandro Paredes e Adrien Rabiot bisognerà aspettare più tempo.

La Juventus, però, nelle prossime settimane, farà alcuni amichevoli per mettere minuti nelle gambe. La prima sfida sarà in programma il 17 dicembre: bianconeri giocheranno contro l'Arsenal. Non è chiaro se per questa partita Massimiliano Allegri avrà a disposizione Juan Cuadrado e Paul Pogba. Il colombiano ha un fastidio al ginocchio, mentre il francese sta svolgendo il suo lavoro di recupero.

Pogba ha due obiettivi: essere a disposizione per la gara del 4 gennaio contro la Cremonese e poi avere una maglia da titolare per la partita contro il Napoli del 13 gennaio.

Visita di Chiellini al JTC

La Juventus, oggi 9 dicembre, si è ritrovata alla Continassa per svolgere una doppia seduta.

Tra una seduta e l'altra i giocatori bianconeri hanno ricevuto una visita speciale: quella di Giorgio Chiellini, che è stato al JTC per salutare gli ex compagni.

L'ex capitano bianconero ha avuto modo di incontrare Massimiliano Allegri, Leonardo Bonucci, Mattia Perin, Manuel Locatelli e Paul Pogba.

Le foto della visita di Giorgio Chiellini alla Continassa sono state pubblicate dalla Juventus tramite i propri profili social.