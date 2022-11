La Juventus è attesa da novembre e dicembre impegnativi in cui dovrà lavorare sul mercato. Molto dipenderà anche dal futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Parliamo di Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot, di questi l'unico a cui potrebbe essere offerto un prolungamento di contratto è il centrocampista francese, che si sta rivelando molto importante in questa stagione. Per gli altri è probabile una partenza a parametro zero, non è un caso che si parli già di sostituti del brasiliano, del colombiano e dell'argentino. Si valutano diversi nomi, su tutti Evan N'Dicka e Alejandro Grimaldo, oltre ad Alvaro Odriozola.

Nelle ultime ore però diverse notizie di mercato confermano come la Juventus stia lavorando anche ad un altro nome per la fascia sinistra difensiva.

Si pensa a Raphael Guerreiro, portoghese del Borussia Dortmund anche lui come N'Dicka e Grimaldo in scadenza di contratto a giugno. Sul giocatore ci sarebbe anche il Leeds, in questa stagione fino ad adesso ha disputato 17 match fra campionato tedesco, Coppa di Germania e Champions League segnando 3 gol e fornendo altrettanti assist decisivi ai suoi compagni. Si tratta di un giocatore di qualità e di esperienza internazionale, bravo soprattutto nel supportare il settore avanzato e meno difensivamente anche se ha dimostrato di poter giocare sia terzino che centrocampista di fascia.

Potrebbe essere lui il sostituto ideale di Alex Sandro.

Possibile l'ingaggio di Raphael Guerreiro dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando Raphael Guerreiro come sostituto di Alex Sandro per la stagione 2023-2024. Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe essere sostituito proprio dal portoghese, anche lui in scadenza con il Borussia Dortmund.

Il classe 1993 piace molto alla società bianconera soprattutto perché garantisce qualità ed esperienza alla fascia sinistra difensiva, è uno dei riferimenti della nazionale portoghese con 56 match disputati fino ad adesso e 3 gol segnati. Dovrebbe essere uno dei convocati della nazionale portoghese per il mondiale in Qatar.

Guerreiro è solo uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per la fascia sinistra difensiva.

Come anticipato ad inizio articolo piace anche Alejandro Grimaldo, avversario della Juventus nel girone di Champions League con il Benfica e che come il portoghese è in scadenza di contratto a giugno. Lo spagnolo potrebbe anticipare il suo arrivo a Torino già a gennaio con il pagamento di una somma di circa 10 milioni di euro. Altro giocatore che potrebbe approdare nella società bianconera è Evan N'Dicka, centrale francese.