In queste settimane in casa Juventus c'è un po' di apprensione per le condizioni di Dusan Vlahovic. Il numero 9 juventino ha saltato cinque delle ultime sei partite dei bianconeri e anche durante i mondiali ha giocato poco a causa della pubalgia.

Adesso il giocatore è tornato alla Continassa, ma sta lavorando ancora a parte e lo stesso tecnico Massimiliano Allegri ha sottolineato di non sapere quando lo avrà a disposizione. Delle condizioni di Dusan Vlahovic ha parlato anche Luca Momblano durante una diretta Juventibus: "La questione non si è risolta.

Da quello che ho potuto intuire, indagando è che il problema di pubalgia è di identico a quello pre-estivo. È lo stesso. Quindi temo che qua bisogna incrociare le dita", ha detto il giornalista.

Vlahovic alle prese nuovamente con la pubalgia

In queste settimane, Dusan Vlahovic è di nuovo alle prese con la pubalgia che lo tormenta da diversi mesi.

Il giocatore della Juventus, in estate, è stato operato ma - a quanto pare - il problema non si sarebbe risolto, come ha rivelato Luca Momblano: "Si è operato questa estate, ma è stata scelta un'operazione non invasiva. Ci sono due metodi per intervenire sulla pubalgia, ha fatto la versione light. Purtroppo pare che gli esiti non siano esattamente quelli sperati.

Tra l'altro fu una sua scelta. Ci fu massimo riserbo perché il giocatore può mantenere un'alta privacy sulla cosa".

Anche Pogba spera di tornare presto a disposizione

In casa Juventus, oltre alle condizioni di Dusan Vlahovic, si sta seguendo con particolare attenzione il recupero di Paul Pogba. Il francese, da qualche giorno, ha ripreso a correre e per ora il ginocchio starebbe rispondendo bene.

Il centrocampista francese è tornato in campo ma non ha ancora toccato il pallone. Per questo motivo sembra ancora difficile poter ipotizzare una data esatta per il suo ritorno. La speranza del giocatore sarebbe quella di poter essere convocato per la gara del 13 gennaio contro il Napoli per poi giocare qualche minuto con il Monza in Coppa Italia.

In ogni caso anche in merito alle condizioni di Paul Pogba bisognerà attendere le prossime settimane per poter capire come evolverà la situazione. Dunque, almeno per i primi impegni del 2023, la Juventus non potrà contare sul francese.

Delle buone notizie per mister Allegri, invece, potrebbero arrivare da Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado che dovrebbero rientrare in tempi brevi.