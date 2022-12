In queste ore Dusan Vlahovic sarà sottoposto ad accertamenti dallo staff della Juventus per capire come evolve la pubalgia che lo ha afflitto prima del mondiale. DV9 ha saltato cinque delle ultime sei partite dei bianconeri ed è tornato in capo solo in Qatar con la Serbia. Adesso la Juventus deve capire come sta e se potrà essere a disposizione di Massimiliano Allegri per l'amichevole contro l'Arsenal del 17 dicembre. Infatti, nelle prossime ore, Dusan Vlahovic e Filip Kostic termineranno il breve periodo di vacanza di cui hanno usufruito dopo aver terminato la loro esperienza al mondiale.

Ma per capire se DV9 potrà subito riprendere ad allenarsi con i compagni saranno necessari accertamenti medici a cui il giocatore sarà sottoposto al JMedical. L'attaccante è anche uno dei nomi che infiamma il mercato di mezza Europa: Vlahovic piacerebbe anche al Bayern Monaco

Pogba ancora assente

La Juventus, nelle prossime ore, capirà qualcosa in più in merito alle condizioni di Dusan Vlahovic. La pubalgia gli ha impedito di essere a disposizione prima del mondiale e adesso si spera che sia definitivamente sparita. La Juventus conta di avere Vlahovic per la ripresa del campionato del 4 gennaio. Per questa data resta da capire se ci sarà anche Paul Pogba. Al momento, il francese ha lavorato solo in palestra e finché non riprenderà a lavorare in campo non si potrà capire quando avverrà il suo rientro.

Oggi, 13 dicembre, Paul Pogba si è rivisto sui campi della Continassa ma solo per guardare i suoi compagni di squadra che si allenavano. Durante questa seduta era presente anche il Presidente dimissionario Andrea Agnelli che ha avuto modo di parlare con Federico Chiesa. Il numero 7 juventino ha lasciato il campo per una botta alla caviglia e si è fermato a parlare con il suo ex Presidente.

Avanti con la difesa a tre

Nell'allenamento di oggi, la Juventus ha ritrovato anche Mattia De Sciglio e Samuel Iling-Junior. Anche se questi due giocatori non hanno preso parte alla partitella. Durante la sfida di fine allenamento Massimiliano Allegri ha utilizzato il 3-5-2 usato nelle ultime partite. Dunque, il tecnico della Juventus va avanti con la difesa a tre che in questi giorni sarà formata da Daniele Rugani, Leonardo Bonucci e Federico Gatti.

Anche perché all'appello mancano i tre brasiliani che torneranno prima di Natale. In ogni caso la Juventus si sta allenando intensamente per fare un richiamo di preparazione in vista della ripresa del campionato. I bianconeri dal 4 gennaio saranno impegnati praticamente ogni tre giorni tra campionato, Serie A e Europa League. Dunque, da lì in avanti, la Juventus dovrà avere a disposizione tutta la sua rosa per poter affrontare al meglio il periodo compreso tra gennaio e giugno.