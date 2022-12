La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo. Difficile pensare ad investimenti importanti, si cercheranno possibilità di mercato magari in prestito. Si parla ad esempio di Karsdorp in uno scambio di mercato che porterebbe alla Roma De Sciglio. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra difensiva, il preferito per giugno sarebbe Alejandro Grimaldo. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica e sostituirebbe Alex Sandro. Secondo la stampa spagnola però la società bianconera valuta anche Ferland Mendy, francese del Real Madrid seguito dalla Juventus ormai da diverse stagioni.

La società spagnola potrebbe lasciarlo partire a gennaio ma lo valuterebbe almeno 50 milioni di euro. Somma che difficilmente la Juventus spenderà a gennaio. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 11 match nel campionato spagnolo con un assist decisivo fornito ad un compagno, cinque match di Champions League, un match di Supercoppa europea e due match di Nations League con la nazionale francese. Il suo contratto con il Real Madrid è in scadenza a giugno 2025 e la società spagnola potrebbe valutare la cessione del francese per una somma vicina ai 50 milioni di euro.

Mendy piacerebbe alla Juventus

Il francese piacerebbe alla Juventus, che però difficilmente spenderà una tale somma per il giocatore. Anche perché Allegri potrebbe affidarsi al 3-5-2 nella seconda parte di stagione valorizzando sulla fascia giocatori come Kostic o Iling Junior, in attesa magari di un acquisto importante a giugno. A tal riguardo, secondo le ultime notizie di mercato, la società bianconera potrebbe ingaggiare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.

Lo spagnolo può giocare terzino sinistro e centrocampista e garantirebbe la possibilità ad Allegri di affidarsi ad una difesa a quattro o eventualmente a tre. Per questo sembrerebbe difficile un investimento ''pesante'' nel ruolo di terzino sinistro, magari una buona somma potrebbe essere utilizzata per acquistare a giugno un centrale in difesa ed eventualmente un terzino destro, visto che Juan Cuadrado andrà in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero rinforzando anche il centrocampo. C'è da lavorare per l'eventuale sostituzione di Rabiot, in scadenza di contratto a giugno, al posto del francese potrebbero arrivare uno fra Jorginho del Chelsea e Tielemans del Leicester. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, l'eventuale arrivo di una punta dipenderà dal futuro professionale di Milik, che potrebbe anche non essere riscattato dall'Olympique Marsiglia a giugno.