La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti non solo a gennaio ma anche a giugno, il 2023 sarà infatti un anno importante considerati soprattutto gli stravolgimenti societari che sembrano bollire in pentola.

Per gennaio non ci si aspetta molte trattative di mercato, se non un possibile rinforzo nel ruolo di terzino destro. La società bianconera potrebbe poi decidere, in vista di giugno, di attingere quasi esclusivamente al mercato dei parametri zero considerato soprattutto che diversi giocatori lasceranno Torino a fine stagione.

Si lavora innanzitutto al sostituto di Alex Sandro, che difficilmente prolungherà il contratto con la società bianconera per motivi anagrafici ed economici.

A tal riguardo sono diversi i nomi che piacciono alla società bianconera, uno su tutti - stando a quanto riportato da Tuttosport e ripreso da juventusnews24.com - quello di Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno. In questa stagione il ragazzo sta dimostrando tutte le sue qualità, basti ricordare che il Benfica si è qualificato da primo nel girone agli Ottavi di Finale della Champions League e che il club si trova al primo posto in classifica nel campionato portoghese. L'alternativa a Grimaldo è Raphael Guerreiro, giocatore del Borussia Dortmund anche lui in scadenza di contratto a giugno.

Sarebbe vicino al Borussia Dortmund invece Ramy Bensebaini, anche lui seguito dalla società bianconera. L'algerino dovrebbe sostituire proprio il portoghese. La Juventus però dovrà valutare anche l'eventuale conferma di Andrea Cambiaso, attualmente in prestito al Bologna.

Il giocatore Grimaldo potrebbe sostituire Alex Sandro dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus valutrebbe la cessione di Alex Sandro già a gennaio. Se in inverno l'esterno brasiliano verrà invece confermato il suo sarà solo un addio rimandato, dato che in estate pare impossibile che la Juventus possa confermarne la permanenza considerati soprattutto i 6 milioni netti di ingaggio che percepisce.

Il preferito per sostituirlo sarebbe Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Lo spagnolo può giocare terzino ma anche centrocampista nell'eventualità la Juventus dovesse giocare con il 3-5-2. Oltre allo spagnolo, come accennato, piacerebbe Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund. Da valutare sarà anche il futuro professionale di Andrea Cambiaso, in prestito al Bologna, e quello di Luca Pellegrini, attualmente all'Eintracht Francoforte. Le ultime notizie di mercato confermano come il giocatore potrebbe ritornare a Torino a gennaio per trasferirsi poi alla Lazio. Diversi addetti ai lavori confermerebbero che il terzino potrebbe infatti essere la contropartita tecnica per l'acquisto nel Calciomercato estivo di Sergej Milinkovic-Savic proprio dai biancocelesti.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe infine acquistare un'alternativa a Juan Cuadrado, considerando che De Sciglio non sembra dare garanzie di affidabilità fisica e che Danilo viene ormai considerato un centrale di difesa. Per questo potrebbe arrivare Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro.