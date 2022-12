La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero a giugno, considerando che ne potrebbe perdere ben quattro con questa modalità di trasferimento. Come è noto, sono in scadenza di contratto Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, tutti giocatori che difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera per motivi anagrafici ed economici. A tal riguardo la Juventus potrebbe decidere di rinforzare a giugno non solo la difesa ma anche il centrocampo, e uno dei giocatori seguiti sarebbe Jorginho.

Secondo al stampa inglese il nazionale italiano potrebbe anche non prolungare il contratto con il Chelsea. Sul giocatore ci sarebbero però anche Milan e Barcellona, che cercano un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Gli spagnoli devono sostituire Busquets, che dovrebbe lasciare a parametro zero la società spagnola a giugno. Jorginho potrebbe sostituire Leandro Paredes, che è in prestito dal Paris Saint Germain. Per acquistarlo la società bianconera dovrebbe spendere circa 23 milioni di euro oltre al fatto che l'argentino ha un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. L'eventuale arrivo di Jorginho servirebbe anche per costruire una Juventus sempre più italiana, magari aggiungendolo ai vari giovani del centrocampo bianconero come Fagioli, Miretti e Rovella.

Possibile l'ingaggio di Jorginho a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe ingaggiare Jorginho a giugno. Il nazionale italiano potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con il Chelsea, in scadenza a fine stagione. Il giocatore piacerebbe anche al Milan e al Barcellona.

Il suo arrivo si definirebbe soprattutto se la società bianconera decidesse di non riscattare Leandro Paredes. In questa stagione Jorginho ha disputato 13 match nel campionato inglese e 6 in Champions League segnando 3 gol, oltre ad un match fra Argentina e Italia fra campioni d'America e d'Europa e due di Nations League. Si tratterebbe di un ingaggio importante, che andrebbe a garantire esperienza e qualità al centrocampo bianconero.

La Juventus valuta anche altri giocatori che potrebbero arrivare a parametro zero a giugno, soprattutto per quanto riguarda il settore difensivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando all'ingaggio per giugno di diversi giocatori a parametro zero. Si è parlato di Jorginho, piacciono anche Tielemans per il centrocampo, per il settore difensivo si starebbe lavorando al dopo Alex Sandro. A tal riguardo potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo: lo spagnolo andrà in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.