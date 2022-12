La Juventus sta lavorando per definire il mercato di gennaio ma anche quello di giugno. Dalla stagione 2023-2024 potrebbero non essere più parte integrante della rosa bianconera almeno quattro giocatori, ovvero quelli in scadenza di contratto a giugno: Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Il francese è stato uno dei migliori della Juventus ma anche della nazionale francese nel recente mondiale disputato in Qatar e vinto dalla nazionale argentina. A tal riguardo si è parlato di una sua possibile partenza di Rabiot nel mercato di gennaio, con diverse società inglesi che sarebbero pronte ad offrire una somma importante alla Juventus e al giocatore.

Difficilmente però, come confermano diversi giornali sportivi, il centrocampista francese lascerà Torino prima di giugno. D'altronde la seconda parte di stagione potrebbe essere utilizzata dalla mamma-agente del giocatore per valutare la miglior offerta. La Juventus avrebbe bisogno di Rabiot anche in previsione di una seconda parte di stagione in cui la squadra sarà impegnata in tre competizioni molto importanti come il campionato italiano, la Coppa Italia e l'Europa League. Per questo la conferma del francese sarebbe una decisione condivisa fra il giocatore e la società bianconera.

Rabiot dovrebbe rimanere alla Juventus fino a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus dovrebbe confermare Rabiot almeno fino a giugno.

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con la società bianconera e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale anche perché ci sarebbe distanza fra le richieste del giocatore e l'offerta della Juve. Fra l'altro in una recente intervista il francese non ha nascosto che gradirebbe giocare nel campionato inglese.

Si era parlato di un suo possibile trasferimento al Manchester United, all'Arsenal o al Chelsea per gennaio. Difficile che la cessione si concretizzi anche perché il giocatore è ritenuto importante da Allegri e c'è una seconda parte di stagione impegnativa da giocare. L'eventuale partenza del francese a giugno potrebbe agevolare un acquisto importante a centrocampo nel Calciomercato estivo, anche se a fine stagione ritorneranno a Torino i vari Ranocchia e Rovella.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe ingaggiare diversi giocatori a parametro zero a giugno. Si parla ad esempio del possibile arrivo di Alejandro Grimaldo per il dopo Alex Sandro, per il centrocampo invece con la partenza di Rabiot potrebbe arrivare Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a giugno.