La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista giudiziario. Tanto il clamore mediatico riguardante le intercettazioni con protagonisti i dirigenti ed ex dirigenti bianconeri, che hanno evidentemente incrementato le polemiche riguardanti la società bianconera. Tanti ex giocatori della Juve hanno dimostrato però vicinanza, con post su Instagram che ringraziavano il presidente dimissionario Andrea Agnelli riconoscendo negli anni alla Juventus un'esperienza professionale molto importante. Fra quelli più legati alla società bianconera c'è sicuramente Miralem Pjanic, recentemente intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

L'ex centrocampista bianconero ha dichiarato che gli hanno fatto grande effetto le dimissioni di Andrea Agnelli. Ha sottolineato di aver mantenuto un ottimo rapporto umano con l'ex presidente della Juventus, aggiungendo di essere rimasto molto sorpreso non solo dal legame con la società bianconera ma anche del suo essere un grande lavoratore. Pjanic ha sottolineato che Agnelli si è sempre dimostrato vicino alla squadra e disponibile con tutti i giocatori. Il centrocampista ha aggiunto che vedrebbe bene alla Juventus Giorgio Chiellini nel ruolo di dirigente e che in futuro potrebbe valutare il ritorno nella società bianconera da tecnico o eventualmente da dirigente. Pjanic vorrebbe giocare altre stagioni prima di considerare una nuova esperienza professionale.

Il centrocampista Pjanic ha parlato di un suo possibile ritorno alla Juventus da tecnico o dirigente

''Sono tanti gli ex bianconeri che vedrei in società. A partire da Chiellini. Ho giocato con lui, Giorgio è un campione e conosce i diversi ambiti del mondo del calcio''. Queste le dichiarazioni di Miralem Pjanic in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista ha aggiunto: ''In futuro anche a me piacerebbe ritornare alla Juventus, come tecnico o dirigente. Ma sinceramente non ci ho ancora pensato bene, sono concentrato sul campo: vorrei giocare altre tre stagioni''. In merito alla situazione che sta vivendo la Juventus ha aggiunto che Massimiliano Allegri riuscirà a ricompattare la squadra nonostante le tante notizie dal punto di vista giudiziario che stanno riguardando la società bianconera.

Miralem Pjanic ha parlato del suo trasferimento al Barcellona nel 2020

In merito al suo trasferimento al Barcellona nel 2020 il centrocampista Pjanic ha dichiarato che dopo 9 anni in Italia era arrivato il momento di fare una nuova esperienza professionale da giocatore in una delle società migliori al mondo. Da qui la scelta di accettare l'offerta della società spagnola. Attualmente Pjanic gioca nello Sharjah, società degli Emirati Arabi Uniti dopo aver giocato in prestito al Galatasaray la scorsa stagione.