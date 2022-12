Nelle scorse ore il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha parlato della Juventus, esaminando quelle che potrebbero essere le manovre dei bianconeri per quanto concerne un possibile avvicendamento sulla panchina.

Della Juve ha parlato anche il direttore sportivo del Brescia Giorgio Perinetti.

Sabatini sulla Juventus: 'Possibile che cambi allenatore a fine stagione ma non credo che Zidane accetti il progetto'

L'indiscrezione che vorrebbe Massimiliano Allegri a rischio esonero dalla Juventus a fine stagione qualora non dovesse vincere nessuna competizione, nonostante abbia un contratto fino al 2025, circola sui media sportivi da settimane e di questo ha voluto parlare Sandro Sabatini.

Il giornalista sportivo al sito Calciomercato.com ha detto in proposito: "Non occorre un algoritmo per capire che il cambio di allenatore alla Juve è possibile, ovvio. Anzi, probabile se la squadra non centra almeno la qualificazione alla prossima Champions".

Sabatini parlando poi dei possibili eredi di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, ha detto: "Si legge che Zidane sarebbe felicemente disponibile a sedersi sulla panchina bianconera. Dare a Zizou i soldi che merita? Non c’è nulla di male, se non due particolari: al Real Madrid guadagnava più di 10 milioni all’anno, Allegri ha ancora un biennale da 7 milioni più bonus".

Oltre a questi dettagli economici, Sabatini ha poi voluto precisare come Zidane sia un allenatore abituato a gestire campioni rinomati, circostanza che andrebbe contro quello che sembrerebbe essere il progetto futuro della Juventus, ossia costruire una squadra fatta di giovani da lanciare nel calcio che conta.

Infine Sabatini ha, affermato come il prossimo allenatore della Juventus potrebbe essere un tecnico voglioso di lavorare con le nuove leve uscite dal vivaio della Juve.

Perinetti: 'Conte non rinnova? Forse perché sta aspettando la Juventus'

Della Juventus e delle indiscrezioni sul futuro ha voluto parlare anche Giorgio Perinetti.

Il direttore sportivo del Brescia, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb ha commentato l'indiscrezione che vorrebbe Antonio Conte in rotta con il Tottenham: "Conte non sta rinnovando? Non so come interpretarlo: se vuole aspettare le ambizioni del Tottenham o cosa succede intorno, magari alla Juventus. Ma credo che per definire il futuro di Allegri ci vorrà tempo".