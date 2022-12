In questi giorni, la Juventus godrà di alcuni giorni di vacanza per festeggiare il Natale. I bianconeri torneranno alla Continassa il 27 dicembre per riprendere la preparazione in vista della gara del 4 gennaio contro la Cremonese. Per questa partita, Massimiliano Allegri spera di ritrovare alcuni degli infortunati. Il dubbio più grande in vista della ripresa del campionato riguarda Dusan Vlahovic. Infatti, DV9, come ha rivelato il Corriere dello Sport, è tormentato dalla pubalgia. Vlahovic si porta dietro questo problema da diversi mesi e ancora non è riuscito a risolverlo.

Adesso non resta che attendere la prossima settimana per capire come sta evolvendo la situazione e soprattutto si capirà se il bomber serbo sarà a disposizione contro la Cremonese. La buona notizia, però, arriverà da Federico Chiesa che il 27 dicembre riprenderà ad allenarsi in gruppo.

La Juventus conta di recuperare gli infortunati

La Juventus, nei prossimi giorni, continuerà a lavorare per arrivare al meglio alla sfida del 4 gennaio. La speranza di Massimiliano Allegri è quella di recuperare gran parte degli infortunati. Il primo a rientrare sarà Federico Chiesa. Infatti, il numero 7 juventino si è fermato per un piccolo fastidio muscolare. Il problema accusato da Chiesa è fisiologico dopo aver ripreso a lavorare intensamente dopo l'infortunio al ginocchio.

Adesso il numero 7 juventino tornerà a completa disposizione ed è possibile che giochi anche uno spezzone di partita contro lo Standard Liegi nell'amichevole del 30 dicembre. Chiesa potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare anche nel match contro la Cremonese anche perché per quella gara resta il dubbio legato a Dusan Vlahovic.

Se DV9 dovesse dare forfait il titolare dovrebbe essere Moise Kean. Il numero 18 juventino potrebbe giocare con Arek Milik o proprio con Federico Chiesa.

Da capire quando tornerà Bonucci

Tra i giocatori acciaccati c'è anche Leonardo Bonucci che spera di tornare per la gara del 4 gennaio contro la Cremonese. In ogni caso la Juventus, per questa sfida, avrà a disposizione i tre brasiliani che potrebbero formare la difesa titolare nel match contro i grigiorossi.

Danilo e Alex Sandro sono attesi alla Continassa il 27 dicembre, mentre Gleison Bremer è già tornato al JTC e ha ripreso a lavorare lo scorso 22 dicembre. Mentre per quanto riguarda Paul Pogba arrivano notizie confortanti visto che ha ripreso a correre e per il momento il ginocchio risponde bene. Il francese, anche oggi 24 dicembre, è stato alla Continassa per allenarsi nonostante la squadra sia in vacanza. Infatti, il resto del gruppo sta godendo di tre giorni di ferie visto che la ripresa è fissata per il 27 dicembre.