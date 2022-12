Milan, Inter e Juventus potrebbero essere le protagoniste del mercato delle prossime settimane. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni diffuse da calciomercatoweb.it, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Yunus Musah del Valencia e Christian Pulisic del Chelsea qualora dovesse partire Rafael Leao. Il club diretto da Paolo Maldini potrebbe sfidare i nerazzurri per Ferland Mendy del Real Madrid, mentre i bianconeri potrebbero riportare in Italia Diogo Dalot del Manchester United.

Il Milan potrebbe cedere Rafael Leao

Il club allenato da Stefano Pioli potrebbe perdere Rafael Leao che con il contratto in scadenza interessa a Manchester United e Chelsea, che offrirebbero circa 90 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante.

Il Milan potrebbe approfittarne per rinforzare vari reparti e potrebbe pensare a Musah e Pulisic. Il centrocampista piacerebbe anche all'Inter ed avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro, mentre l'esterno sarebbe valutato intorno ai 30 milioni di euro. Queste operazioni sarebbero molto complesse e potrebbero prendere forma durante la sessione estiva.

Inter e Milan si sfidano per Mendy

Milan ed Inter potrebbero sfidarsi per Ferland Mendy del Real Madrid. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2025 ma potrebbe lasciare i Blancos perché il tecnico, Carlo Ancelotti, sarebbe interessato ad Alphonso Davies del Bayern Monaco. Mendy potrebbe però lasciare la Liga già a gennaio per trovare continuità in un altro club.

I rossoneri sarebbero alla ricerca di un terzino da affiancare a Tho Hernandez mentre i nerazzurri potrebbero approfittarne se dovesse essere ceduto Robin Gosens. Il tedesco non si è inserito nei meccanismi tattici di Inzaghi e potrebbe lasciare a gennaio in caso di offerta. Piacerebbe in Germania a Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.

Rabiot potrebbe approdare in Premier

La Juventus potrebbe riportare in Italia Diogo Dalot. Il portoghese ha già giocato nel Milan e adesso potrebbe lasciare il Manchester United. I Red Devils ed il club bianconero potrebbero così intavolare uno scambio alla parti durante il mercato di gennaio tra lo stesso Dalot e Rabiot. Entrambi i calciatori avrebbero una valutazione di circa 15 milioni di euro e la Juventus sarebbe interessata ad accelerare le operazioni in quanto, il francese, ha il contratto in scadenza nel 2023.

Dalot potrebbe essere l'erede di Juan Cuadrado che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza sempre nel 2023. Neanche l'ex Paris Saint Germain dovrebbe prolungare il rapporto poiché percepisce uno stipendio da circa 7 milioni di euro, ritenuto ora troppo elevato dai dirigenti torinesi.