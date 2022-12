L'Inter inizia a pianificare i possibili colpi per il mercato estivo. In particolare, resta da capire il futuro di Samir Handanovic che potrebbe salutare al termine del campionato. Per questo, la dirigenza nerazzurra sta sondando diversi profili come vice Onana, in caso di partenza da parte del numero uno sloveno.

Inter, idee Neto ed Augustin Rossi per la porta

Viste le difficoltà nell'arrivare a Yan Sommer, portiere svizzero che sarebbe il primo obiettivo del Bayern Monaco visto il grave infortunio occorso a Manuel Neuer, l'Inter sta valutando anche altri nomi e tra questi ci sarebbe anche quello di Neto, portiere brasiliano in forza al Bournmouth che ha già militato nel campionato italiano con le maglie di Fiorentina e Juventus.

Un portiere di grande esperienza internazionale con una parentesi al Barcellona che potrebbe esser perfetto per svolgere il ruolo di vice Onana.

Altro profilo che l'Inter sta prendendo in considerazione è quello di Augustin Rossi, portiere argentino classe 97 in forza al Boca Juniors. In estate, i nerazzurri potrebbero provare ad intavolare una trattativa per il 27enne estremo difensore ma molto dipenderà dalla volontà del Boca di lasciar partire il suo numero uno.

Infine, anche nomi per il presente e per il futuro come Guglielmo Vicario dell'Empoli e Marco Carnesecchi dell'Atalanta che tanto bene sta facendo alla Cremonese.

Inter, si lavora ai rinnovi di Bastoni e Darmian

Non solo acquisti. L'Inter lavora anche sul fronte rinnovi per blindare quei calciatori che hanno un peso specifico nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

I nerazzurri avrebbero iniziato le contrattazioni per il rinnovo contrattuale di Alessandro Bastoni che scade nel 2024. Stando alle ultime notizie di mercato, l'Inter avrebbe pronta la prima offerta da circa 4,5 milioni all'anno, superiore rispetto all'attuale ingaggio di 3 milioni percepito dal difensore italiano. Molto del futuro di Bastoni dipenderà proprio dalla questione rinnovo.

Infatti, in caso di mancato accordo il centrale nerazzurro potrebbe anche partire in estate con il Manchester City di Pep Guardiola e soprattutto il Tottenham di Antonio Conte molto interessate alla vicenda.

L'Inter spera di avere una risposta positiva anche da Milan Skriniar. Il club nerazzurro vorrebbe chiudere per il rinnovo contrattuale entro la fine dell'anno con l'offerta da circa 6-6,5 milioni di euro sul tavolo.

Infine, i nerazzurri sarebbero ad un passo dal definire l'accordo con Matteo Darmian che dovrebbe prolungare il proprio contratto fino al 2025. Una mossa che rimarca il grande lavoro e l'apprezzamento della società e di Simone Inzaghi nei confronti dell'esterno ex Toro e Manchester United.