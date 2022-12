La Juventus inizia a muoversi per il mercato invernale. La società bianconera sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri già a gennaio, così da poter recitare un ruolo da protagonista sia in campionato che in Europa League.

Juve, ci sarebbe anche Fresneda tra gli obiettivi per la fascia

Le fasce laterali sono all'ordine del giorno in casa Juventus, visti i possibili addii di Cuadrado e Alex Sandro al termine della stagione. Per questo, la Vecchia Signora sta sondando diversi profili per accontentare Allegri e sostituire due calciatori importanti come il colombiano e il brasiliano.

Oltre calciatori del campionato italiano come Maehle e Karsdorp, i bianconeri starebbero valutando anche dei profili internazionali come Ivan Fresneda, talentuoso esterno spagnolo che tanto bene sta facendo in patria con la maglia del Valladolid.

Le prestazioni del classe 2004 non sono passate inosservate con la Juventus che sarebbe pronta ad un'offerta già nel mercato di gennaio. Il problema maggiore di questa trattativa riguarda la valutazione del 18enne esterno spagnolo che il Valladolid non ha alcuna intenzione di cedere nella finestra invernale.

La Juve sta prendendo in considerazione anche Josip Juranovic del Celtic, che tanto bene ha fatto al Mondiale con la Croazia. La valutazione del terzino 25enne si aggira attorno ai 12-15 milioni di euro.

La concorrenza non mancano con Torino e Roma che stanno monitorando questo calciatore.

Juve, le ultime sul rientro di Pogba

Il mercato invernale della Juventus gira attorno anche alle condizioni di Paul Pogba che fino a questo momento non è riuscito a ritornare in campo con la maglia bianconera. Causa gravi problemi fisici, il centrocampista francese ha saltato la prima parte di stagione ed il Mondiale.

Nella seconda metà del campionato, Allegri spera di contare sul suo apporto per provare la rimonta Scudetto.

Stando alle ultime notizie, l'ex Manchester United avrebbe voglia di ritornare in campo ma la Juventus non vuole affrettare i tempi per non rischiare una ricaduta. L'obiettivo è quello di un rientro per fine gennaio, inizio febbraio con Pogba che salterà il big match del Maradona contro il Napoli.

L'infortunio del Polpo potrebbe determinare le mosse di mercato per il centrocampo con Weston Mckennie che potrebbe restare fino al termine della stagione. Il centrocampista americano è nel mirino di alcuni top club inglesi come Tottenham e Chelsea. Anche la situazione di Adrien Rabiot va delineata, con il francese che potrebbe decidere di non rinnovare per poi partire a costo zero nella prossima sessione estiva di mercato.