La Juventus pensa già al Calciomercato in vista dell'estate 2023. Alcuni rumor sulle possibili operazioni in uscita riguardano il portiere Wojciech Szczesny, che in queste settimane è impegnato al mondiale con la nazionale della Polonia, dove ha parato due rigori nelle prime tre partite. Il giocatore va in scadenza di contratto nel 2024 e la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro: potrebbe lasciare la società bianconera nel calciomercato estivo 2023, sessione rappresenterebbe l'ultima opportunità per il club per montetizzare dal suo cartellino.

La sua eventuale partenza contribuirebbe anche ad alleggerire il monte ingaggi: infatti l'estremo difensore polacco è uno dei giocatori che più guadagna nella rosa bianconera con circa 6 milioni di euro a stagione.

Secondo la stampa spagnola la società bianconera starebbe già pensando al suo sostituto. Fra i preferiti ci sarebbe Edouard Mendy, portiere del Chelsea che ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro. Ma piacerebbero perché anche gli italiani Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi.

Possibile rinforzo Mendy nel ruolo di portiere a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare un nuovo portiere nel calciomercato estivo.

Il club piemontese valuterebbe la cessione di Szczesny, al suo posto potrebbe arrivare Edouard Mendy del Chelsea. Il classe 1992 è attualmente una riserva di Kepa, ma rimane uno dei portiere di maggior valore del campionato inglese e attualmente è impegnato al mondiale con il Senegal. a sua valutazione di mercato è di circa 50 milioni di euro.

La società bianconera pensa però anche ad altri nomi importanti, tra cui gli italiani Guglielmo Vicario dell'Empoli e Marco Carnesecchi, ora in prestito alla Cremonese, ma il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta. Entrambi sarebbero valutati circa 20 milioni di euro.

Il resto mercato della Juve

La Juventus lavora anche ad altri rinforzi in previsione del calciomercato estivo.

Le possibili partenze dei vari Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot (a parametro zero), potrebbero indurre il club a effettuare diversi innesti in difesa e a centrocampo.

In tal senso anche i bianconeri potrebbero puntare su giocatori in scadenza di contratto a giugno, come Alejandro Grimaldo e Youri Tielemans.

Rimane da valutare poi il futuro professionale dei giocatori di proprietà della Juve che a giugno ritorneranno dopo i vari prestiti, come Koni De Winter (difensore centrale attualmente all'Empoli) e a Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella: non è da scartare la possibilità che entrambi i centrocampisti in prestito al Monza possano rimanere nella rosa bianconera nella stagione 2023-2024.