Vigilia di campionato per il Crotone: la vice-capolista del girone "C" di Serie C sarà impegnata nella giornata di domenica 4 dicembre (ore 17:30) allo Stadio "Domenico Monterisi" di Cerignola, nella sfida di alta classifica contro l'Audace, guidato da mister Michele Pazienza.

Una prova non facile per il Crotone, visto che l'Audace Cerignola è stata capace di fermare tra le mura amiche anche il Catanzaro (2-2), in avvio di campionato.

Crotone, obiettivo tre punti

Con un distacco di sei punti dal Catanzaro capolista, il tecnico crotonese Franco Lerda non potrà permettersi calcoli: al "Monterisi" gli squali dovranno vincere per cercare di rimanere aggrappati al treno della promozione diretta e allo stesso tempo conservare la seconda posizione, tenendo a distanza un Pescara apparso in difficoltà nelle ultime due giornate.

Contro l'Audace Cerignola il tecnico non dovrà sopperire ad assenze per squalifica, l'unico diffidato sarà Cosimo Chiricò. Da valutare sono le condizioni di Pasquale Giannotti, centrocampista, rimasto fuori nella gara contro il Taranto per febbre. Stesso discorso per Guido Gomez, attaccante titolare degli squali, anche lui fuori causa a Taranto.

Quella in casa dell'Audace Cerignola rappresenterà una "prima volta". Il Crotone infatti nella sua storia non ha mai incontrato la compagine pugliese, approdata tra i professionisti per la prima volta in 85 anni di storia.

Dopo il pareggio 2-2 nella trasferta di Taranto nel turno infrasettimanale, il Crotone sarà quindi nuovamente impegnato in terra di Puglia.

Se contro la squadra di Ezio Capuano il favore dei pronostici, almeno alla vigilia, sembrava propendere per i rossoblù, ora contro la formazione di Michele Pazienza si prevede un match molto equilibrato.

Crotone, la carica dell'ex Cardinale

In vista di questo match, dalle colonne del sito IlRossoBlu.it, ha preso la parola l'ex capitano del Crotone, Alfredo Cardinale.

L'ex centrocampista ha affermato: "I rossoblù stanno effettuando un grande campionato. Dopo tante annate ritornare in Serie C non è facile. Il Catanzaro conosce meglio la categoria, sta mettendo in atto la stagione della vita. Il Crotone e i suoi tifosi devono pensare solamente al proprio percorso, ci sono ancora tante gare, c'è tempo per continuare a sperare nel primo posto".

Poi ha concluso: "Tutte le squadre, per quanto forti, prima o poi possono accusare un calo, è fisiologico. Bisogna crederci sempre, fino alla fine. Il mercato? Il presidente Vrenna saprà se e come intervenire"-