La Juventus è attesa da settimane importanti dal punto di vista societario. Il Consiglio d'Amministrazione del 18 gennaio ci dirà chi saranno ufficialmente tutti i membri, la Exor ha designato come presidente Gianluca Ferrero, confermato il nuovo amministratore delegato, sarà Maurizio Scanavino. Intanto la Procura di Torino ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio dei vari Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. I capi d'accusa fra gli altri sarebbero presunte plusvalenze fittizie e possibile falso di bilancio. La scelta di affidarsi a uomini finanziari da parte di John Elkann conferma la volontà di sistemare la situazione difendendosi in un eventuale processo.

Intanto diversi addetti ai lavori hanno parlato della situazione della Juventus, alcuni hanno sottolineato che non si può esprimere una considerazione ancora considerando che le indagini proseguono. Dell'argomento ha voluto parlare anche Zdenek Zeman, che non ha risparmiato critiche pesanti nei confronti della società bianconera. Nel post presentazione del suo nuovo libro il tecnico ha dichiarato che la società bianconera è spesso nelle prime pagine dei giornali e nelle Procure. Secondo Zeman però la situazione della Juventus riguarda anche altre società. La differenza che quella di Torino agisce in un certo modo, cosa che dovrebbero fare anche le altre Procure a detta del tecnico.

Il tecnico Zeman ha parlato della situazione della Juventus

'È sempre la Procura di Torino a muoversi per prima. La Juve è spesso nei titoli di giornale e nelle Procure. La situazione mi fa male ma non per la Juventus, mi fa male per il sistema calcio'. Queste le dichiarazioni di Zeman in riferimento alla situazione che sta riguardando la Juventus dal punto di vista giudiziario.

Il tecnico ha aggiunto: 'Io non penso che solo la Juve abbia problemi nel calcio, o sia l’unica che agisce in un certo modo, ma servono altre Procure che agiscano in un certo modo'. Zeman ha poi aggiunto che la Giustizia Sportiva ha confermato che le plusvalenze si possono fare, decisione non condivisa dal tecnico. Infine ha aggiunto che in questo modo la Federazione Italiana Giuoco Calcio si fa male da sola.

La Procura di Torino ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli, Nedved e Arrivabene

I magistrati della Procura di Torino hanno depositato la richiesta di rinvio a giudizio dell'oramai ex presidente della Juventus Agnelli, dell'ex vicepresidente Pavel Nedved e dell'ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Oltre a loro spiccano nomi importanti come l'ex direttore sportivo della società bianconera e attuale direttore generale del Tottenham Fabio Paratici. Elkann ha deciso di affidare ad uomini finanziari per cercare di sostenere un eventuale processo. Sistemata la situazione potrebbe far ritorno alla Juventus come direttore generale Giuseppe Marotta, il presidente della Exor gli avrebbe chiesto la disponibilità a ritornare nella società bianconera.