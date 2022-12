Una delle note positive dell'Inter nella prima parte di stagione porta senza dubbio il nome di André Onana. L'estremo difensore camerunense è partito in sordina, essendo la riserva di Samir Handanovic ma con il passare delle settimane è riuscito a togliere il posto al portiere sloveno, diventando titolare inamovibile dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Nonostante al Mondiale non sia riuscito a mettersi in luce a causa di una discussione con il commissario tecnico Song, che lo ha rispedito a casa dopo la prima partita per motivi tattici, non mancano gli estimatori sul suo conto.

Occhio soprattutto al Bayern Monaco, che ha perso Manuel Neuer a lungo dopo il grave infortunio subito al portiere tedesco. Dopo l'eliminazione della Germania dal Mondiale in Qatar, infatti, l'estremo difensore si è concesso qualche giorno di relax ma una caduta mentre stava sciando gli ha fatto concludere la stagione con largo anticipo, fratturandosi la tibia, con addirittura il rischio di un anno di stop.

Onana nel mirino del Bayern Monaco

L'Inter entro la prossima estate ha sempre la necessità di dover realizzare un attivo di mercato da 60 milioni di euro. Per questo motivo non sono da escludere cessioni dolorose al termine di questa stagione. Uno dei big che rischia di essere molto chiacchierato all'interno delle vicende di Calciomercato è André Onana, che ha tolto il posto a Samir Handanovic a suon di buone prestazioni.

L'estremo difensore camerunense è arrivato a parametro zero l'estate scorsa, dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Ajax. Una sua eventuale cessione, dunque, garantirebbe una plusvalenza piena alle casse nerazzurre, cose non di poco conto in regime di Fair Play Finanziario. Negli ultimi giorni si sarebbe interessato a lui in particolar modo il Bayern Monaco, che ha perso Manuel Neuer per diverso tempo.

Difficile che l'affare possa essere intavolato per gennaio, anche se non è da escludere un tentativo dei bavaresi, ma è più probabile che l'Inter possa aprire alla cessione eventualmente per giugno, non volendosi privare di titolarissimi a stagione in corso, soprattutto con gli ottavi di finale di Champions League alla portata da giocare contro il Porto.

La possibile offerta

I rapporti tra Inter e Bayern Monaco sono ottimi e questo potrebbe facilitare una eventuale partenza di André Onana. I bavaresi per convincere il portiere camerunense sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione, il doppio di quanto percepisce a Milano. Per il cartellino, però, sarebbe pronta una proposta altrettanto importante, da almeno 30 milioni di euro. Oltre alla plusvalenza, il club meneghino avrebbe poi la forza di andare su un sostituto all'altezza, che potrebbe essere uno tra Carnesecchi, di proprietà dell'Atalanta, e Vicario, che tanto bene sta facendo all'Empoli.