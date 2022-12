La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Potrebbe arrivare un terzino destro come alternativa a Juan Cuadrado ma si valutano anche delle cessioni. Il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Weston McKennie, se dovesse arrivare un'offerta da 20 milioni di euro la società bianconera potrebbe valutarla. Altro giocatore che potrebbe partire già a gennaio è Adrien Rabiot, non perché non abbia la fiducia di Allegri ma per motivi economici. Grazie all'ottimo mondiale che sta facendo con la Francia il centrocampista piace a diverse società ed essendo in scadenza di contratto a giugno la Juventus potrebbe valutare offerte anche a gennaio.

La società bianconera potrebbe lasciar partire il giocatore per circa 10 milioni di euro. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino a giugno è Leandro Paredes. La società bianconera ha il diritto di riscatto a 23 milioni di euro del cartellino dal Paris Saint Germain. La crescita di Fagioli e Miretti è stata importante in questo inizio di stagione, per questo sarebbe difficile che la Juventus riscatti il cartellino dell'argentino oltre al fatto che ha un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. Se dovessero partire Rabiot, McKennie e Paredes la Juventus nel Calciomercato estivo potrebbe decidere di acquistare Mason Mount, che piace molto per la sua bravura negli inserimenti. Il 23enne ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Chelsea e potrebbe arrivare nella società bianconera a prezzo vantaggioso.

Diversa è la situazione del francese e dell'argentino, il primo è in scadenza a giugno e potrebbe non prolungare il suo contratto con la società bianconera, il secondo è in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain. La Juventus potrebbe decidere di lasciarli partire anche per alleggerire il monte ingaggi ed investire su giocatori giovani come potrebbe essere Mount.

Altro giocatore che piace alla società bianconera a giugno per il centrocampo è Youri Tielemans, che è in scadenza di contratto con il Leicester a fine stagione.

La Juventus a gennaio potrebbe lasciar partire anche Daniele Rugani, che piace alla Salernitana. Per quanto riguarda invece il calciomercato estivo si valutano altri giocatori che vanno in scadenza di contratto a fine stagione. Uno su tutti Alejandro Grimaldo, che andrebbe a sostituire il brasiliano Alex Sandro che difficilmente come Rabiot prolungherà l'intesa contrattuale con la società bianconera