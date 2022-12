Secondo alcune indiscrezioni di Calciomercato la Juventus a gennaio potrebbe ricevere offerte per Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società bianconera, anche perché vorrebbe 10 milioni di euro netti a stagione (contro i 7 che percepisce attualmente). Ci sarebbero diverse società che seguono Rabiot, su tutte le inglesi Manchester United, Arsenal e Chelsea. Con un'offerta da 10 milioni di euro per il cartellino una di esse potrebbe riuscire ad acquistarlo.

Se si dovesse concretizzare la partenza anticipata del francese, allora la Juventus potrebbe decidere di rinforzare il centrocampo, senza però andare a effettuare acquisti a titolo definitivo a gennaio. Il club piemontese potrebbe valutare invece dei prestiti, a tal riguardo uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera sarebbe è Renato Sanches, giocatore del Paris Saint Germain, trasferitosi nella società parigina proprio nella scorsa estate dopo l'esperienza professionale al Lille.

Possibile arrivo in prestito di Renato Sanches a gennaio

Voluto dal tecnico Galtier, che lo aveva allenato proprio al Lille, il portoghese Renato Sanches finora al Psg non è riuscito ad incidere secondo le aspettative, anche perché il tecnico francese gli sta preferendo i vari Verratti, Danilo e Vitinha.

Pertanto una cessione in prestito potrebbe concretizzarsi, anche per dare la possibilità al giocatore classe '97 di raccogliere più minutaggio.

Renato Sanches può giocare davanti alla difesa, ma anche come mezzala d'inserimento: non garantisce equilibrio come fa Rabiot, ma è abile negli inserimenti e quindi potrebbe rendersi utile anche in zona gol.

Il portoghese sarebbe un rinforzo gradito dai bianconeri, anche perché potrebbe arrivare in prestito, magari con l'inserimento di un diritto di riscatto da esercitare in estate. Sanches era stato accostato alla società bianconera anche in alcune passate sessioni di calciomercato

Il resto mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno che vanno in scadenza di contratto: Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria.

In particolare l'argentino potrebbe incontrare la Juve a gennaio, solo dopo deciderà se rimanere nella società bianconera o se accelerare per il ritorno nel campionato argentino, dove vorrebbe concludere la carriera.