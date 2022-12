La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato, Calciomercato e vicenda giudiziaria. Ci ha pensato Massimiliano Allegri a sottolineare come la squadra debba pensare solo al calcio giocato, con la società bianconera che ha una storia di 120 anni con una Famiglia importante a supporto come gli Agnelli. Si attende la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione in data 18 gennaio, verrà ufficializzato il presidente designato Gianluca Ferrero e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Si fanno i nomi di Alessandro Del Piero come vicepresidente e Giuseppe Marotta come direttore generale, ma si valuterebbe l'ingaggio anche di un nuovo direttore sportivo in previsione della stagione 2023-2024.

A tal riguardo secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera starebbe valutando l'arrivo di Cristiano Giuntoli. Il dirigente del Napoli ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2024, ma potrebbe decidere di lasciare la società campana per una nuova esperienza professionale. Nelle ultime stagioni ha dimostrato tutta la sua bravura vendendo bene i giocatori e acquistandone altri bravi a prezzi vantaggiosi. Non è un caso che la squadra campana sia attualmente prima in classifica con +8 sul Milan e +10 sulla Juventus. L'eventuale arrivo di Giuntoli potrebbe agevolare la partenza di Federico Cherubini, anche se non è da scartare la possibilità di una conferma dell'attuale direttore sportivo in un altro ruolo nella società bianconera.

D'altronde è stato uno dei protagonisti della crescita del settore giovanile bianconero con il lancio dell'under 23, denominata attualmente Juventus Next Gen.

Possibile l'ingaggio di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Cristiano Giuntoli per la stagione 2023-2024.

Sarebbe il direttore sportivo del Napoli il preferito della società bianconera rinforzare la dirigenza. L'arrivo del toscano potrebbe non essere l'unico, piace anche Giuseppe Marotta nel ruolo di direttore generale. Di recente ci sarebbe stato un contatto fra il presidente della Exor John Elkann e il dirigente dell'Inter per valutare la possibilità di un suo ritorno nella società bianconera.

Ritornando sull'argomento Giuntoli, potrebbe sostituire Cherubini ma eventualmente anche integrarlo, con l'attuale direttore sportivo della società bianconera che potrebbe avere un ruolo di ricerca giocatori e meno di rapporti fra società e gestione sportiva.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus sarà ufficializzato il 18 gennaio

La Juventus nominerà a gennaio il nuovo Consiglio d'Amministrazione. Oltre ai già menzionati Gianluca Ferrero come presidente e Maurizio Scanavino come amministratore delegato potrebbe essere annunciato come vice presidente anche Alessandro Del Piero, che avrebbe ruolo di gestione sportiva ma anche rappresentativa della società bianconera.