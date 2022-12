La Juventus, nel recente Calciomercato estivo, è ritornata ad attingere al mercato dei parametri zero ingaggiando Paul Pogba e Angel Di Maria. Acquisti che, fino ad ora, non hanno dato un grande contributo, entrambi condizionati da infortuni. La speranza è che possano ritornare utili nella seconda parte di stagione. La società bianconera, nel 2023, potrebbe ingaggiarne altri, non solo a giugno, ma anche a gennaio. Una possibilità vantaggiosa potrebbe arrivare dalla Spagna, con il centrocampista Isco che ha rescisso il contratto con il Siviglia in seguito ad alcuni problemi che avrebbe avuto con il direttore sportivo della società spagnola, Monchi.

Il giocatore sarebbe un investimento interessante perché porterebbe qualità al centrocampo, può giocare mezzala oppure come trequartista. Compirà 31 anni nel 2023 e potrebbe rappresentare un acquisto utile per la società bianconera. Molto dipenderà dal recupero di Pogba e dall'evoluzione della situazione fisica di Vlahovic. Come è noto, il centravanti sta recuperando dal problema di pubalgia. Se la situazione non si dovesse risolvere a breve, la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare il settore avanzato acquistando un trequartista. Fra l'altro, Isco può giocare anche a supporto di un attaccante come Milik o Kean.

Possibile l'ingaggio di Isco a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Isco.

Lo spagnolo ha recentemente rescisso il contratto con il Siviglia e arriverebbe a parametro zero. Lo spagnolo è sempre piaciuto ad Allegri e potrebbe rappresentare un rinforzo importante da schierare come mezzala o eventualmente trequartista o seconda punta a supporto di un riferimento avanzato. In questa stagione lo spagnolo ha giocato 19 match fra campionato spagnolo, Coppa di Spagna e Champions League segnando 1 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni.

Dopo aver vinto diverse competizioni con il Real Madrid, gradualmente Isco è diventato una riserva, in particolar modo con il ritorno al Real di Carlo Ancelotti. Da qui la decisione di lasciare a parametro zero la società spagnola nel 2023 ed accettare l'offerta del Siviglia. Il difficile rapporto professionale con Monchi ha agevolato la rescissione del contratto del giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero anche a giugno, soprattutto per quanto riguarda difesa e centrocampo. Per il dopo Alex Sandro piace Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. A centrocampo con la possibile partenza di Rabiot (piace a diverse società inglesi) potrebbe arrivare un altro giocatore in scadenza a fine stagione. Parliamo di Youri Tielemans del Leicester.