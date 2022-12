La stagione calcistica in Italia ripartirà il 4 gennaio ma nelle ultime settimane ad alimentare i principali giornali sportivi sono state le notizie extra campo, in particolar modo le vicende giudiziarie che riguardano la società bianconera. Come è noto prosegue l'indagine della Procura di Torino e della Consob sulle vicende plusvalenze e manovra stipendi in merito al 2020 e al 2021. Di recente la Procura Figc ha deciso di riaprire il caso delle plusvalenze nonostante la Corte Federale d'Appello aveva chiuso il caso. Dell'argomento ha voluto parlare Michele Criscitiello, che non ha utilizzato parole dolci nei confronti della decisione della Procura Federale della Figc di riaprire il caso plusvalenze.

Il rischio secondo il giornalista sportivo è che si faccia un altro buco nell'acqua in quanto la società bianconera sulla situazione plusvalenze è la parte più debole. A detta di Criscitiello la Juventus può essere indagata non tanto su questo presunto reato quando sulla vicenda bilancia, sullo spalma stipendi. Il giornalista sportivo ha aggiunto che la Federazione ha deciso di riaprire un caso cercando di risolverlo quanto prima, sottolineando come attualmente a sua detta la Procura Figc sembra un circo.

Il giornalista Criscitiello ha parlato della Procura Figc

'Procura Federale della Figc? Molto politicizzata, aspettiamo chiarezza sul caso tamponi, sulla vicenda Suarez, sulle plusvalenze su internet con transfermarkt, sul caso Chievo'.

Queste le dichiarazioni di Michele Criscitiello, che ha aggiunto: 'Purtroppo hanno perso credibilità in tutti questi anni con il vecchio Palazzi che il palazzo non l’ha mai saputo difendere bene'. Sulla Juventus e sul caso plusvalenze recentemente riaperto dalla Procura Figc ha aggiunto: 'La società bianconera è la parte debole.

La Juventus può esser indagata per la vicenda bilanci, per lo spalma stipendi, ma sulla situazione plusvalenze rischiamo di fare un buco nell'acqua. Ci sembra tanto un circo'. Parole pesanti quelle del giornalista sportivo, in attesa di novità sulla vicenda che dovrebbero arrivare già a gennaio. Intanto la Juventus ha nominato i nuovi Consiglieri d'Amministrazione, tutti esperti di finanza, contabilità e diritto societario.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus

In data 26 dicembre sono stati resi noti i membri del Consiglio d'Amministrazione della Juventus, Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, Diego Pistone e i candidati indipendenti Fioranna Vittoria Negri e Laura Cappiello. Il primo sarà il presidente della società bianconera, il secondo l'amministratore delegato. Scanavino sarà l'incaricato nel valutare nel 2023 l'eventuale arrivo di un nuovo direttore sportivo e direttore generale oltre che di un vicepresidente.