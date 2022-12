La Juventus è attesa da un 2023 impegnativo fra calcio giocato e Calciomercato. A gennaio ci saranno già diversi match decisivi che ci diranno le ambizioni della squadra bianconera, intanto però si lavora anche in previsione della stagione 2023-2024, quando la rosa bianconera potrebbe essere rivoluzionata con tanti possibili addii pesanti. Ci sono almeno quattro giocatori che vanno in scadenza di contratto, parliamo di Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot, oltre al possibile mancato riscatto di Paredes, in prestito dal Paris Saint Germain. La società bianconera ha la possibilità di riscattare Paredes per circa 23 milioni di euro ma la crescita dei vari Fagioli e Miretti potrebbe agevolare la sua partenza a giugno.

A parlare del futuro professionale della rosa bianconera è stato di recente Graziano Campi che, su Twitter, ha parlato anche di altri tre possibili partenze per la Juventus nel 2024. Oltre ai prima menzionati, in un anno e mezzo, potrebbero andare via anche Arthur Melo, attualmente in prestito al Liverpool con diritto di riscatto per la società bianconera, e i due giocatori in scadenza a giugno 2024 ovvero Daniele Rugani e Leonardo Bonucci. Allo stesso tempo già da questa stagione si è notato come la società bianconera voglia dare fiducia ai giovani con la promozione in prima squadra non solo di Fagioli e Miretti ma anche di Soulé, Iling Junior, in attesa del ritorno di Rovella, attualmente in prestito al Monza.

Possibili otto partenze entro il 2024

La Juve non si ridimensiona. Il risanamento era già iniziato con l’addio a Cristiano Ronaldo e de Ligt, prosegue con la fine del rapporto con Paredes, Di Maria, Rabiot, Cuadrado e Sandro ed entro la fine del 2024 sarà conclusa con l’addio ad Arthur Melo, Bonucci e Rugani'. Queste le dichiarazioni di Graziano Campi sul suo account Twitter.

Il giornalista sportivo ha poi parlato di giovani sottolineando: 'A giugno dovrà trovare i sostituti di Cuadrado e Alex Sandro per ritornare a vincere nel campionato italiano. In Europa invece ci vorrà pazienza prima di ritornare ad essere competitivi'. Queste le parole di Campi che ha parlato anche della fiducia della società bianconera nei confronti dei giovani, a giugno rientrerà anche Rovella.

Ci sarà quindi da investire sulle fasce, a tal riguardo la società bianconera sta già lavorando e potrebbe già acquistare un terzino destro a gennaio. Si parla del possibile arrivo di Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando alla sostituzione di Alex Sandro per giugno. Uno dei giocatori che piace per la fascia sinistra difensiva è Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Lo spagnolo può giocare terzino ma anche centrocampista nel caso in cui Allegri decidesse di affidarsi al 3-5-2, idea di gioco che ha garantito 6 vittorie consecutive prima della pausa mondiale.