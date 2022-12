La Juventus è attesa da un gennaio impegnativo fra calcio giocato e mercato. Si attendono rinforzi anche dal punto di vista dirigenziale, non prima della nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione prevista il 18 gennaio. Si parla di un ritorno di Del Piero, nel frattempo Cherubini e Allegri proseguono il lavoro sulla gestione sportiva della società bianconera. Fra le principali esigenze la valutazione della situazione contrattuale dei giocatori in scadenza, in particolar modo si parla molto di Angel Di Maria, che come è noto nel recente Calciomercato estivo ha sottoscritto un contratto di una sola stagione.

La volontà della società bianconera come scrive La Gazzetta dello Sport sarebbe quella di offrirgli un altro anno di contratto, fino a giugno 2024, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore.

L'argentino vorrebbe chiudere la sua carriera professionale da giocatore nel campionato argentino, bisognerà vedere quante altre stagioni vorrà giocare Di Maria. E' stato uno dei riferimenti della nazionale che ha vinto di recente il mondiale in Qatar, segnando il gol del 2 a 0 contro la Francia. La Juventus spera di averlo in forma ottimale per la seconda parte di stagione ma anche di poterlo eventualmente confermare anche per la stagione 2023-2024 considerando che a 34 anni è ancora decisivo. Interessante il fatto che abbia segnato nelle finali con la nazionale argentina alle Olimpiadi, in Coppa America e in Coppa di Mondo, tutte vincenti per la nazionale argentina.

Possibile offerta di prolungamento di contratto per Di Maria fino a giugno 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato della Gazzetta dello Sport la Juventus potrebbe offrire un prolungamento di contratto di un'altra stagione ad Angel Di Maria. L'argentino si è dimostrato molto importante per la nazionale argentina anche se in questa stagione ha avuto diversi infortuni muscolari che hanno condizionato il suo impiego nella società bianconera.

La Juventus vorrebbe confermarlo anche per far crescere i giovani della rosa bianconera. I vari Iling Junior e Aké ad esempio potrebbero essere agevolati dalla presenza in rosa di un giocatore come Di Maria, oltre al fatto che la società bianconera spera in un contributo importante dell'argentino nella seconda parte di questa stagione.

La Juventus è impegnata nel campionato italiano, in Coppa italia e in Europa League ed ha la possibilità di vincere le competizioni in cui giocherà.

Il mercato della Juventus

La Juventus cercherà di confermare anche Rabiot, non solo Di Maria. Difficile però che il francese rimanga a Torino anche perché vorrebbe guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione, un ingaggio che difficilmente la società bianconera gli garantirà. Dovrebbero lasciare Torino anche Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi anche loro in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.