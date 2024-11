La Juventus potrebbe prendere una decisione importante durante il mercato di gennaio: vendere Nicolò Fagioli per rinforzare la difesa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Football Director Cristiano Giuntoli potrebbe utilizzare il centrocampista per monetizzare in maniera veloce, così da investire a titolo definitivo su un centrale difensivo. La società bianconera valuta il centrocampista circa 25 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe il Paris Saint Germain, alla ricerca di un centrocampista di qualità.

La Juventus valuta la cessione di Fagioli per agevolare l'arrivo di un centrale difensivo

Fagioli è uno dei giovani di talento cresciuto nel settore giovanile della Juventus, tornato in prima squadra dopo aver superato le difficoltà legate alla squalifica per il coinvolgimento in uno scandalo di scommesse. La sua cessione sarebbe senza dubbio un passo doloroso, ma anche una mossa strategica per ottenere una plusvalenza e rinforzare un settore difensivo in emergenza. C'è infatti non solo da sostituire Gleison Bremer ma anche Juan Cabal, entrambi infortunati al ginocchio e che salteranno praticamente tutta la stagione.

Come dicevamo, una delle società interessate al giocatore è il Paris Saint Germain, che non avrebbe problemi ad investire una somma importante per il centrocampista.

Fra l'altro, nella società francese gioca un profilo che piace molto ai bianconeri, ovvero Milan Skriniar.

Le altre possibili cessioni alla Juventus a gennaio

La Juventus valuta anche altre cessioni durante il mercato di gennaio. Oltre a Nicolò Fagioli, potrebbero partire anche altri due giocatori. Ci si riferisce a Samuel Mbangula e Arkadius Milik.

Per il giocatore belga la società bianconera valuta offerte da almeno 10 milioni di euro; il classe 2004 è cresciuto molto in questo inizio di stagione ed è seguito da diverse società, italiane e non. Per quanto riguarda invece il nazionale della Polonia, attualmente è ancora fermo per infortunio. Dopo essere stato operato al menisco a luglio, un secondo intervento è stato deciso nelle scorse settimane e, secondo le ultime notizie che arrivano da Torino, potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra a gennaio.

Rimane però incerta la sua permanenza, considerando un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. Se dovesse partire, la società bianconera potrebbe valutare delle occasioni di mercato in prestito nel mercato di gennaio. Fra i giocatori avvicinati alla società bianconera c'è Lorenzo Lucca dell'Udinese, che ha una valutazione di 20 milioni di euro. Più vantaggiosa la trattativa che porterebbe il portoghese Beto (ex Udinese e attualmente all'Everton) a Torino, considerando che la società inglese lo lascerebbe partire in prestito.