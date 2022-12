L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato invernale. La società nerazzurra deve risolvere alcune situazioni riguardanti dei calciatori che in questa prima parte di stagione non ha trovato molto spazio nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. È il caso di Robin Gosens che potrebbe esser ceduto già a gennaio.

Inter, idea Doig per il dopo Gosens

L'ex esterno dell'Atalanta sarebbe finito nel mirino di diversi club di Bundesliga e con un'offerta a titolo definitivo attorno ai 25 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di cederlo già nel mercato invernale.

Nell'eventualità di una cessione a gennaio, il direttore sportivo Giuseppe Marotta sta prendendo in considerazione dei profili che possano sostituire il tedesco ed essere delle alternative importanti a Federico Dimarco, ormai titolare inamovibile della corsia mancina.

Secondo le ultime notizie di mercato, il club nerazzurro starebbe valutando il profilo di Josh Doig, talentuoso esterno scozzese che in questa prima parte di campionato ha offerto ottime prestazioni con la maglia del Verona. Le prove del classe 2002 non sono passate inosservate con diversi top club italiani che sarebbero pronti ad intavolare una trattativa per strapparlo all'Hellas nel mercato invernale. L'Inter deve però battere la concorrenza del Napoli di Luciano Spalletti molto attento sui giovani che si stanno ritagliando uno spazio importante in Serie A.

Oltre Doig, il club nerazzurro continua a seguire la situazione di Ramy Bensebaini che potrebbe lasciare il Borussia Moncheglabach a parametro zero in estate. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Dortmund che sarebbe favorito nella corsa all'esterno mancino.

Inter, Tottenham e Atletico su De Vrij

Altro capitolo importante per il mercato nerazzurro è rappresentato dal futuro di Stefan De Vrij che potrebbe lasciare Milano in estate.

Infatti, in caso di mancato accordo per il rinnovo contrattuale, l'olandese sarebbe libero di accasarsi a parametro nella prossima sessione estiva di mercato.

Stando alle ultime notizie di mercato, anche il Tottenham di Antonio Conte e l'Atletico Madrid del Cholo Simeone sarebbero molto interessate alle prestazioni del centrale nerazzurro.

L'Inter sarebbe pronta ad un'offerta per il rinnovo da circa 4 milioni di euro con l'obiettivo di strappare il sì del calciatore.

In caso contrario, l'Inter sarebbe pronta a fiondarsi su Chris Smalling [VIDEO] a gennaio che potrebbe non rinnovare con la Roma ed essere una buona opportunità a parametro zero in estate. Il centrale inglese ha però tanti estimatori in Italia tra cui la Juventus che potrebbe virare fortemente sul calciatore già a gennaio.