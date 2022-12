Denzel Dumfries è uno dei pezzi pregiati del mercato dell'Inter. L'esterno olandese potrebbe ricevere delle offerte concrete già nella sessione di gennaio. Il club milanese non vorrebbe cederlo nel mercato invernale per provare la rimonta in campionato, ma le sirene della Premier League restano importanti. Manchester United e Chelsea potrebbero mettere sul piatto 60 milioni di euro che farebbero vacillare il club nerazzurro.

Per questo, il ds Giuseppe Marotta si starebbe muovendo per valutare degli eventuali sostituti. Tra questi spunta anche Noussair Mazraoui, esterno marocchino del Bayern Monaco che ha offerto ottime prestazioni al mondiale.

Idea Mazraoui

Arrivato in Baviera in estate dall'Ajax, il classe '97 Mazraoui non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie di Julian Nagelsmann e per questo starebbe valutando l'addio già a gennaio. L'Inter potrebbe così provare ad intavolare una trattativa con il club bavarese già a gennaio mettendo sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

Se Mazraoui resta una pista percorribile per gennaio, gli altri profili seguiti sarebbero complicati in questa sessione di mercato. Infatti, sia Singo che Lazzari difficilmente lasceranno rispettivamente Torino e Lazio: i club prenderebbero in considerazione delle offerte solo a partire da 20-25 milioni di euro.

Inter, possibile offerta per Nusa in estate

Oltre alle eventuali cessioni, l'Inter pensa al futuro e in particolare al calciomercato estivo. La società nerazzurra starebbe valutando l'acquisto di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo che potrebbe coincidere con la cessione di Joaquin Correa. Resta da capire anche il futuro di Edin Dzeko, che sarebbe finito nel mirino del Galatasaray in caso di mancato rinnovo.

Tra i possibili profili seguiti ci sarebbe anche Antonio Nusa, talentuoso calciatore norvegese che tanto bene sta facendo con il Brugge. Il club belga ha conquistato gli ottavi della Champions League, grazie anche alle prestazioni dell'esterno classe 2005 in rete nella fase a gironi contro il Porto. L'Inter starebbe valutando l'acquisto dell'esterno che potrebbe ricoprire sia il ruolo di secondo punta sia quinto a destra in una posizione molto offensiva. La valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Oltre Nusa, i nerazzurri continuano a pensare a Marcus Thuram che resta l'obiettivo numero uno per l'estate.