L'Inter lavora per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi ma potrebbe ricevere delle offerte per un calciatore importante come Nicolò Barella. Il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Real Madrid che potrebbe offrire il cartellino di Brahim Diaz. I dirigenti nerazzurri potrebbero poi rinforzare la difesa ed i nomi sondati sarebbero quelli di Rodrigo Becao dell'Udinese e Igor della Fiorentina. Per quanto riguarda l'attacco, il nome più gettonato sarebbe sempre quello di Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach.

Due scambi riguarderebbero Asllani e Barella

Il Real Madrid vorrebbe ingaggiare Nicolò Barella nella prossima stagione sotto stretto consiglio di Carlo Ancelotti. Il club di Perez potrebbe proporre il cartellino di Brahim Diaz che potrebbe non essere riscattato dal Milan più un conguaglio economico di circa 30 milioni di euro. L'offerta dovrebbe però essere rifiutata dall'Inter che ritiene l'ex Cagliari fondamentale per il progetto tecnico e vendibile soltanto in caso di offerta cash da circa 70 milioni di euro.

La Fiorentina sarebbe pronta a discutere la cessione di Igor che avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro. I toscani potrebbero chiedere all'Inter il cartellino di Asllani che non sta giocando molto nello scacchiere di Inzaghi perché chiuso nelle gerarchie da Marcelo Brozovic ed Hakan Calhanoglu.

I dirigenti meneghini potrebbero propendere per un prestito con diritto di riscatto e non per una vendita a titolo definitivo.I contatti potrebbero riprendere a fine stagione.

Becao per la difesa del futuro

L'Inter avrebbe necessità di puntellare la difesa in vista dei possibili addii di Stefan De Vrij e Milan Skriniar che non hanno rinnovato i rispettivi contratti in scadenza nel 2023.

Il nome sarebbe quello di Rodrigo Becao dell'Udinese che sarebbe stimato da Giuseppe Marotta. Si potrebbe intavolare una trattativa in estate simile a quella che era stata impostata per Gleison Bremer. Becao ha il contratto in scadenza nel 2024 e l'Inter potrebbe offrire a giugno circa 10 milioni di euro.

Piace Thuram, Agudelo si propone

A gennaio, invece, potrebbe essere ufficializzata la proposta a Marcus Thuram per averlo in estate a parametro zero. All'attaccante potrebbero essere offerti circa 5 milioni di euro per 5 stagioni anche se sulle sue tracce ci sarebbero anche club come Newcastle e Juventus. Sarebbe un ottimo rinforzo perché Romelu Lukaku e Joaquin Correa potrebbero non essere confermati. Nelle ultime ore anche Kevin Agudelo dello Spezia avrebbe mandato dei segnali importanti ai nerazzurri.

Il calciatore potrebbe giocare come mezzala o seconda punta ed avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. "Voglio giocare nelle squadre più grandi d’Italia. Faccio riferimento a: Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio". Ha dichiarato l'ex Genoa sul canale Twitch di ‘Cronache di Spogliatoio.