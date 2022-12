Prime manovre di mercato per il Milan di Stefano Pioli. La dirigenza del Diavolo sta osservando diversi profili che possano completare l'organico a disposizione dell'allenatore rossonero, così da poter provare la rimonta in campionato e continuare il percorso in Champions League e superare l'ostacolo Tottenham.

Milan: idea Kjaergaard per la mediana, anche la Roma sul calciatore

Il centrocampo necessiterebbe di un altro acquisto vista la probabile partenza di Bakayoko a gennaio. Il centrocampista francese ha avuto pochissimo spazio in questa prima parte di stagione e starebbe cercando una nuova sistemazione.

Per questo, il Milan valuterebbe un altro colpo per regalare a Pioli un'alternativa alla diga Bennacer-Tonali.

Tra i profili seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Kjaergaard, centrocampista danese del Salisburgo che i rossoneri hanno affrontato nella fase a gironi della Champions League. Il classe 2003 avrebbe impressionato la dirigenza rossonera che sarebbe pronta ad intavolare una trattativa già nel mercato invernale. Il Salisburgo non fa però sconti e chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per il talentino danese. Il Diavolo deve inoltre guardarsi dalla concorrenza di altre realtà italiane, in particolare della Roma di Josè Mourinho che oltre Frattesi del Sassuolo starebbe valutando il profilo di Kjaergaard per puntellare la mediana.

Intanto, il Milan avrebbe deciso di confermare Yacine Adli fino al termine della stagione. Nonostante il pressing di alcune squadre italiani come la Sampdoria che vorrebbero l'ex Bordeaux in prestito, il club rossonero avrebbe deciso di trattenerlo per dargli maggiore spazio in questa seconda parte.

Milan, idea Vicario per la porta

Uno degli snodi che il Milan deve risolvere è rappresentato dalle condizioni di Mike Maignan che rischia di saltare i primi impegni del 2023. Per questo, il club rossonero si starebbe azionando per trovare un nuovo portiere in attesa del rientro del numero uno francese.

Secondo le ultime notizie di mercato, il sogno risponde al nome di Guglielmo Vicario che tanto bene sta facendo all'Empoli.

Una trattativa che per gennaio, ma anche per l'estate risulterebbe molto difficile per due motivi: il primo legato alla valutazione del calciatore che si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Il secondo legato al campo con Vicario che vorrebbe ricoprire il ruolo da titolare, non possibile con il rientro di Maignan.

Più facile arrivare ad Alessio Cragno che potrebbe lasciare Monza dove ha collezionato pochissime presenze in questa prima parte di campionato.