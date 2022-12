Il Milan inizia a muoversi sul fronte Calciomercato. La società rossonera sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli già nel mercato di gennaio con l'obiettivo di continuare la scalata alla vetta della classifica e crescere in Champions League.

Milan, possibile interesse per Amrabat

Maldini e Massara stanno osservando diversi profili per completare la mediana di Pioli che a gennaio potrebbe vedere l'uscita di Tiemoue Bakayoko che piacerebbe alla Salernitana di Davide Nicola. Con l'eventuale addio del francese, i rossoneri potrebbero ritornare sul mercato per regalare a mister Pioli un nuovo centrocampista.

Tra i profili seguiti dalla dirigenza ci sarebbe anche quello di Amrabat che tanto bene sta facendo con ma maglia della Fiorentina, ma anche al Mondiale con il Marocco. Le prestazioni del centrocampista viola non sono passate inosservate e diversi club sarebbero sulle sue tracce tra cui il Milan. Il Diavolo potrebbe provare ad imbastire una trattativa già per gennaio, ma resta un trattativa difficile e in salita vista la volontà della società di Rocco Commisso di non cedere nessun pezzo pregiato nella sessione invernale di mercato. Solo di fronte ad un'offerta monstre, la Fiorentina potrebbe aprire ad una possibile cessione.

Oltre Amrabat, il club rossonero segue anche altri profili come Carlos Alcaraz del Racing che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Più sullo sfondo il profilo di Jorginho che potrebbe liberarsi a parametro zero in estate ed essere quindi un'opportunità non per gennaio ma per giugno.

Milan, il Barcellona piomba su Theo Hernandez

Altro obiettivo in casa Milan è quello di blindare i calciatori più rappresentativi e più importanti dell'organico a disposizione di Stefano Pioli.

Tra questi c'è sicuramente Theo Hernandez che si sta confermando come uno dei migliori nel proprio ruolo anche nel Mondiale con la Francia. Il terzino rossonero sarebbe finito però nel mirino del Barcellona che starebbe sondando eventuali profili per il dopo Jordi Alba che in estate dovrebbe salutare il Camp Nou. Il club blaugrana sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra importante per convincere il Diavolo a cedere l'esterno francese.

Una trattativa che appare complicatissima vista la volontà del Milan di tenere Theo, uno dei suoi top player.

Oltre Theo, il club rossonero deve far fronte alla possibile offerta del Real Madrid per Rafael Leao. Infatti, i Blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto 100 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del gioiello portoghese già a gennaio. Molto dipenderà dagli sviluppi del rinnovo contrattuale e dalle effettive offerte che arriveranno.