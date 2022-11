Il Milan pensa al Calciomercato, in vista di qualche operazione in uscita da effettuare a gennaio: a tal proposito in partenza ci sarebbe Tiemouè Bakayoko. Sono diversi i club che vorrebbero accaparrarsi le prestazioni del centrocampista in prestito biennale dal Chelsea, con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Gli occhi della Salernitana su Bakayoko

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, uno dei club interessati al mediano francese sarebbe la Salernitana, che dopo una buona prima parte di stagione vuole puntellare la rosa a disposizione di Davide Nicola per blindare la salvezza.

Il club campano potrebbe cedere Coulibaly già a gennaio e come sostituto starebbe pensando a Bakayoko. L'operazione potrebbe effettuarsi, anche se l'ingaggio del calciatore è ritenuto alto per le casse della Salernitana e quindi le varie parti coinvolte dovrebbero eventualmente arrivare a un compromesso in tal senso. Il Chelsea - ancora proprietario del cartellino del giocatore - non dovrebbe opporsi all'eventuale passaggio del francese in Campania, anche perché spera di cedere il calciatore a titolo definitivo in estate.

Le altre possibili operazioni del Milan

Oltre Bakayoko, la Salernitana starebbe valutando anche il profilo di Matteo Gabbia. Pare difficile che il Milan si privi di un elemento importante per la retroguardia, che si è guadagnato un discreto spazio in questa prima parte di stagione.

Potrebbe essere ceduto in prestito dai rossoneri invece Yacine Adli che sarebbe finito nel mirino della Sampdoria di Stankovic, pronta ad una piccolare rivoluzione per provare a rientrare in corsa per la salvezza. Con le eventuali cessioni di Bakayoko e Adli, il Diavolo potrebbe mettere a segno un colpo per la mediana, come il giovane Carlos Alcaraz del Racing.

Milan, difficile l'arrivo di Balde dal Barcellona

Un altro calciatore che potrebbe esser arrivato alla fine della sua esperienza in rossonero è Fodè Ballò Tourè, obiettivo del Galatasaray. In caso di cessione del giocatore della nazionale senegalese (attualmente impegnato al mondiale), il Milan dovrebbe ritornare sul mercato per regalare a Pioli un'alternativa di livello a Theo Hernandez.

In vista dell'estate, nelle scorse settimane il club rossonero avrebbe sondando il terreno per Alejando Balde, talentuoso esterno spagnolo del Barcellona che piacerebbe anche all'Inter (specie in caso di cessione di Gosens). Il futuro dell'esterno però dovrebbe essere ancora a tinte blaugrana, visto che il Barca sarebbe pronto al rinnovo contrattuale con un ingaggio attorno ai 5 milioni di euro che blinderebbe il calciatore di fronte a qualsiasi offerta.