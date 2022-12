Il futuro di Rafael Leao al Milan è ancora in bilico. Il portoghese è corteggiatissimo da alcuni club di Premier League, mentre il club rossonero spera di poter trovare un accordo per il rinnovo del contratto, che scade nel giugno del 2024. La società meneghina sarebbe pronta a mettere sul piatto un ingaggio da circa 7 milioni di euro per convincere Leao a continuare la sua esperienza con la maglia del Diavolo.

Nonostante ciò, le insidie non mancano e provengono da Manchester, con il Manchester City di Pep Guardiola che sarebbe pronto ad un'offensiva importante per la prossima sessione estiva.

Infatti, il tecnico spagnolo vorrebbe Leao, con l'obiettivo di puntellare il reparto offensivo e avere maggiore freschezza sulle corsie esterne.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, i Citizens potrebbero provare a imbastire la trattativa sulla base di uno scambio mettendo sul piatto il cartellino di Jack Grealish come parziale contropartita tecnica. L'inglese non riesce a trovare molto spazio nelle gerarchie di Guardiola e per questo potrebbe essere ceduto. Il Milan comunque non ha alcuna intenzione di vendere Leao, ma molto dipenderà dalla vicenda rinnovo. In caso di risposte negative, i rossoneri non vogliono rischiare di perdere il portoghese a parametro zero nel 2024 e per questo potrebbero prendere in considerazione l'eventuale proposta del City nell'estate 2023.

Anche il Chelsea non ha perso le speranze per Leao: i Blues potrebbero infatti rilanciare per superare i rivali del City.

Milan, pare vicino l'accordo per il rinnovo di Giroud

Non solo Leao. Il Milan vuole blindare altri calciatori con il contratto in scadenza e tra questi c'è Olivier Giroud. Il francese si sta confermando ad altissimi livelli, come dimostrato anche al Mondiale con la Nazionale di Deschamps e per questo il club rossonero è pronto a chiudere le trattative per il rinnovo contrattuale.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, tra il Diavolo e l'attaccante dovrebbe arrivare un prolungamento fino al 2024. A gennaio dovrebbe esserci un incontro definitivo per mettere nero su bianco.

Oltre al rinnovo di Giroud, il Milan prepara anche nuove mosse per il reparto offensivo e l'idea sarebbe quella di acquistare un nuovo attaccante per l'estate.

Tra i profili sondati della dirigenza ci sarebbe Louis Openda del Lens, che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. L'eventuale arrivo di un attaccante potrebbe portare alla cessione a luglio di uno tra Origi e Rebic, che intanto si giocheranno la permanenza a Milano in questa seconda parte di stagione.