Nelle scorse ore l'ex calciatore Simone Braglia ha parlato del possibile futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus, affermando che il tecnico toscano potrebbe restare in bianconero solo fino al termine della stagione in corso.

Della Juve ha parlato anche Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, il quale ha sottolineato come la compagine piemontese abbia delle possibilità di rientrare in gioco per il discorso scudetto.

Braglia: 'Allegri? Credo che resterà fino al termine della stagione, poi alla Juventus si vedranno altre figure al suo posto'

Relativamente al futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera si è espresso Simone Braglia ai microfoni di TMW Radio: "La Juventus è una società che sta cambiando tutte le posizioni e si rinnoverà ancora, penso che la figura di Allegri sia tale fino a giugno, poi vedremo delle altre figure. Quando una società cambia, credo che cambi in maniera radicale".

L'ex portiere ha poi aggiunto: "La situazione è complessa. Sei mesi sono pochi ma anche tanti dal punto di vista imprenditoriale. Vedremo a giugno come sarà la Juventus, come arriverà in campionato".

Braglia ha poi rintuzzato sull'argomento Allegri, affermando come il tecnico toscano abbia meritato i complimenti per il lavoro svolto in Italia, dove la Juventus ha vinto diversi scudetti sotto la sua gestione, ma che abbia deluso profondamente in Europa, dove la Juve non vince nulla dal 1996.

Braglia ha infine concluso il suo intervento, parlando della rosa della Juventus e sottolineando come la formazione bianconera potrebbe subire una brusca modifica anche sul piano generazionale.

Sabatini: 'Attenzione alla Juventus, l'ho rivista coesa ed ha recuperato calciatori importanti'

Della Juventus ha parlato anche Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Roma e Salernitana, che ha rilasciato un'intervista al quotidiano romano Il Corriere dello Sport.

Ecco le sue parole sulla squadra bianconera: "Attenzione alla Juve, che imprevedibilmente, e sottolineo imprevedibilmente, potrebbe rientrare. Ha ritrovato la coesione di una squadra, ha recuperato giocatori importanti. Prima sembrava un’armata brancaleone, ora darà filo da torcere a quelle che lotteranno per lo scudetto: Napoli, Milan e Inter.

Fino a due mesi fa avrei inserito anche la Lazio".

Sabatini, nella sua intervista, ha voluto infine sottolineare di nutrire simpatia per il Napoli di Luciano Spalletti, allenatore del quale lo stesso Sabatini afferma di essere molto amico.