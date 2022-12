Il Milan inizia a pianificare le mosse per il prossimo mercato estivo. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili che possano completare l'organico a disposizione di Pioli, con l'obiettivo di rimanere ai vertici del calcio italiano e continuare il percorso di crescita in Champions League.

Il Diavolo prepara in particolare delle mosse importanti per rinforzare il reparto offensivo. Oltre alla certezza Olivier Giroud per il quale sarebbe pronto il rinnovo contrattuale, il club rossonero sta osservando altri profili per completare l'attacco, vista la possibile partenza di Divock Origi e Ante Rebic al termine della stagione.

Sul taccuino di Maldini e Massara spunta anche il nome di Loïs Openda, talentuoso attaccante belga che si sta mettendo in luce con la maglia del Lens. Grazie alle ottime prestazioni il Ligue 1, il bomber classe 2000 sarebbe finito nel mirino di diversi top club europei, tra cui appunto Milan che sarebbe pronto ad un'offerta nel prossimo mercato estivo. La valutazione dell'attaccante belga si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra non eccessiva per le casse rossonere.

Oltre a Openda, il Milan continua a monitorare anche altri profili internazionali come Noah Okafor del Salisburgo. L'attaccante austriaco viene valutato attorno ai 40 milioni di euro e sarebbe nel mirino dell'Inter come possibile alternativa a Marcus Thuram.

Infine, per il Milan, sullo sfondo rimane anche Armando Broja che però ha riportato un infortunio importante e quindi saranno da capire le sue condizioni fisiche in vista di un'eventuale offerta per l'estate.

Milan, sogno Busquets per la mediana: piace anche Aouar

Oltre a un colpo per l'attacco, il Milan deve fare i conti con l'interesse di alcuni club della Premier League per Ismael Bennacer.

In caso di mancato accordo per il rinnovo contrattuale, il centrocampista algerino potrebbe esser ceduto in estate e quindi il Diavolo starebbe valutando gli eventuali sostituti.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il sogno sarebbe Sergio Busquets. Il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero in estate: in tal caso potrebbe diventare una grande opportunità per il Milan.

Molto dipenderà dalla volontà del numero 5 blaugrana di continuare la sua esperienza in Europa oppure provare nuovi campionati come la Mls statunitense.

Più fattibile pare la pista che potrebbe portare i rossoneri a Houssem Aouar, centrocampista francese che dovrebbe liberarsi a zero dal Lione in estate. Sul talentuoso centrocampista ci sarebbe anche l'interesse della Roma di Josè Mourinho.