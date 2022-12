Il Milan pensa al mercato estivo per apportare delle modifiche importanti tanto al reparto offensivo quanto alla mediana.

Se per il centrocampo il nome nuovo sarebbe quello di Fofana del Monaco, Maldini e Massara guardano con grande interesse in Germania per potenziare l'attacco. Di fatti, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, uno dei profili seguiti è Randal Kolo Muani, talentuoso attaccante francese dell'Eintrach di Francoforte che si è messo in luce nell'ultimo Mondiale con la Nazionale guidata da Deshamps. Il club tedesco chiede una cifra importante: circa 35 milioni di euro per il classe 98, seguito anche da altri club europei.

Oltre Kolo Muani, la società rossonera continua a tenere sotto osservazione anche altri attaccanti come Louis Openda, che tanto bene sta facendo in Francia con la maglia del Lens. La valutazione dell'attaccante francese si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Infine, il Milan deve chiudere il capitolo Leao con il Chelsea che continua a fare pressing. Nei prossimi mesi si capirà il futuro del portoghese con il Diavolo pronto ad offrire un rinnovo importante per trattenere il suo gioiello.

Milan, possibile interesse dell'Adana Demirspor per Bakayoko

Il Milan valuta anche delle cessioni nel mercato invernale, in particolare di quei calciatori che hanno trovato poco spazio in questa prima parte di stagione.

Tra tutti i calciatori che potrebbero lasciare Milano quello più vicino all'addio sarebbe Timouè Bakayoko, arrivato in prestito dal Chelsea ma ormai fuori dalle rotazioni di Stefano Pioli. Dopo l'interesse della Salernitana, anche dei club europei avrebbero mostrato attenzione. In particolare, l'Adana Demirsport di Vincenzo Montella sarebbe molto interessata alle prestazioni dell'ex Monaco.

Altro centrocampista che potrebbe lasciare i colori rossoneri ma in prestito è Yacine Adli, seguito da molti club italiani. In particolare la Sampdoria di Dejan Stankovic che vorrebbe dare maggiore qualità alla trequarti. Il club doriano segue anche Marko Lazetic che potrebbe rinforzare il reparto offensivo blucerchiato visto il grave infortunio occorso a Fabio Quagliarella e la possibile cessione di Francesco Caputo all'Empoli.

Milan, rientro in gruppo per Calabria

In attesa delle vicende di mercato, il Milan e soprattutto Stefano Pioli può sorridere in vista del ritorno in campionato. Il tecnico rossonero sta infatti recuperando pedine importanti per la sfida contro la Salernitana.

Dopo il rientro a pieno regime di Saelemakers, torna anche Davide Calabria che si candida per una maglia da titolare per la sfida dell'Arechi. L'esterno destro ha superato del tutto l'infortunio riportato nella sfida contro l'Empoli e si prepara al rientro in campo. Ancora attesa per Mike Maignan che dovrebbe saltare la prima sfida del 2023. Il portiere francese punta al rientro contro la Roma.

Infine da monitorare le condizioni di Divock Origi che complice un infortunio muscolare dovrebbe star fuori per circa due settimane.